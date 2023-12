Un presepe napoletano scelto per l'allestimento alla Camera dei Deputati. Oggi pomeriggio l'inaugurazione

Alla Camera dei deputati si celebrano gli 800 anni del presepe con l'inaugurazione di tre allestimenti provenienti da altrettante città:

Greccio, dove San Francesco d'Assisi realizzò il primo presepe vivente,

Verona

Napoli, dove il presepe è diventato arte e cultura conosciute in tutto il mondo.

I 3 presepi sono stati allestiti nella Galleria dei Presidenti della Camera dei deputati.

L'antropologo napoletano Marino Niola alla Camera

All'inaugurazione, con il presidente Lorenzo Fontana, saranno presenti anche alcuni artisti del presepe e Marino Niola, antropologo, giornalista e divulgatore scientifico italiano, autore di libri dedicati, tra l'altro, appunto, al presepe.

I presepi della Camera

Greccio: realizzato in cartapesta, questo presepe è ambientato nella Roma dell'Impero, anche con pezzi ricostruiti a partire da frammenti originali di capitelli dell'epoca.

Verona: il presepe veronese rappresenta tre luoghi simbolo della città scaligera: l'arena, il balcone di Giulietta e le mura - classica ambientazione di contesto della natività. Tutto realizzato in polistirolo, gesso, colori acrilici ha una finissima ricostruzione di facciate, mattoni e particolari.

Napoli: il presepe di Napoli si rifà a quelli del '700 di cui richiama cultura, religiosità e tradizione, ed è realizzato in sughero e cartapesta con tecnica antica. Gli abiti sono in seta di San Leucio. La presenza di rovine classiche rimanda alle scoperte delle antichità di Ercolano e Pompei. La sacra famiglia ha in adorazione zampognari e re magi, con corteo degli orientali e banda di strumenti a fiato e a percussione. Opera a tutto tondo, il presepe proveniente da Napoli mostra anche la scena dell'annuncio dell'angelo ai pastori e sul retro presenta un trionfo della cucina napoletana, con pietanze cotte e crude.