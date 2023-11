Stefano De Martino vince il nono Campionato Mondiale Pizza DOC

Più di 500 concorrenti in gara provenienti da oltre 30 Paesi di tutto il Mondo - Argentina, Brasile, Perù, Centro America, Emirati Arabi, Algeria - e soprattutto da tutta Europa e da ogni regione d'Italia: edizione importante quella 2023, la nona, per il Campionato Mondiale Pizza Doc organizzata dall'Accademia Nazionale Pizza DOC presieduta da Antonio Giaccoli. La manifestazione si è tenuta negli spazi del NEXT – Nuova Esposizione ex Tabacchificio, a Capaccio – Paestum. “La nona edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC è quella dei record. Un numero enorme di partecipanti, per le aziende in Expò e soprattutto per i visitatori. La soddisfazione più grande è stata questa", dice entusiasta Antonio Giaccoli.

I vincitori

Campione Nazionale Pizza DOC 2023 – Pizza DOC in the World è Stefano De Martino, secondo posto per Gerardo Esposito e Pasquale Damiano che vive e lavora a Londra;

Le categorie:

“Miglior pizzaiolo italiano nel Mondo”, Diego Palladino;

“Miglior Pizzaiola DOC 2023”, Vanessa Savi

Pizza Classica: primo posto per Grimaldi Nicola, secondo Elcino Vincenzo, terzo posto per Balbi Emanuele;

Pizza Margherita DOC, primo posto Damiano Pasquale, secondo Palladino Diego, terzo Ferrarese Gabriele;

Pizza Contemporanea, primo De Martino Stefano, secondo ex aequo Madys Wojciech e Palazzolo Salvatore, terzo posto per Ciaburri Giuseppe;

Pizza a Ruota di Carro, primo Esposito Gerardo, secondo Avallone Giuseppe, terzo Damiano Pasquale;

Pizza in Teglia, vince ex aequo Chiodi Cosimo e Valles Paolo, secondo Astorino Angelo, terzo Strazzella Fabio ;

Pizza in Pala, vince Ferrarese Gabriele, secondo Scalioti Tony, terzo Armandi Rocco ;

Pinsa Romana, vince Avallone Giuseppe, secondo Miccoli Ciro, terzo Strazzella Fabio;

Pizza senza Glutine, vince Manolache Florin Christian, secondo Eliano Samantha, terzo Di Mauro Alessandro;

Pizza Fritta, primo posto per Carrozzo Davide, secondo Giudice Domenico, terzo per De Cicco Ciro;

Fritti, primo posto per Taglienti Simona, secondo posto per Cannavale Lina, terzo Carrozzo Davide;

Pizza Gourmet, vince Damiano Pasquale, secondo D’Alessandro Giuseppe, terzo posto per Di Giorgio Davide ;

Pizza del Cilento, vince Moretti Ivan, secondo ex aequo Lerro Armando e Russo Pioarmando, terzo Tarallo Roberto;

Pizza in Team, primo posto per Team Calabria DOC (Simone Colloca, Ivan Forte, Rocco Borzumì, Giuseppe Piccolo e Alessandro Cardone); secondo Team La Longobarda (Ferrarese Gabriele, Strazzella Fabio, Miccoli Ciro, Davide Carrozza, Viccari Vincenzo); terzo posto Team Calabria Visone (Antonio Mazza, Francesco Cardone, Anselmo Pilato, Rocco Ierici e Domenico Longo) ;

Pizza a due, vince Carbone Michela, secondo Mozzillo Tommaso, terzo Musto Pietro;

Pizza DOC Lovers, vince Murabito Marco, secondo posto per Tarantino Emanuele e terzo De Nigris Maurizio;

Pizza più larga, primo posto per Giovanni Passidomo, secondo Giuseppe Avallone, terzo Fabio Strazzella;

Pizza più veloce, vince Fabio Stabile, secondo Emanuele Diego Bergamo, terzo Gianluca Montemuro.

Premi speciali per: Sergio Leone vince “Premio Pizza della Dieta Mediterranea”; Pizzaiolo DOC Emergente per Vincenzo Guida; “Premio Foodblogger” per Ciro Gallo; “Premio Stampa DOC” per Vincent Cavalieri; “Pizzaiolo DOC America Latina” Daniele Branca.

Pizza social

Per quanto riguarda la categoria Pizza Social, invece, tutto ancora da decidere: le pizze in gara saranno inserite sui canali social del Campionato e votate dal 22 novembre al 05 dicembre prossimo.

La pizza eletta sui social media sarà premiata al prossimo Pizza DOC Awards 2023.

Oltre 100 tra giornalisti di settore e foodblogger hanno valutato le pizze in gara. “E’ stato un Campionato davvero speciale. Si respirava un clima entusiasmo, sia da pizzaioli giovani che meno giovani, ma anche da parte dei giudici, infatti non ho percepito affatto chiusura, anzi c’è stata una volontà di confrontarsi, di capire. C’è stato sicuramente un salto di qualità incredibile” ha affermato la presidente di giuria Antonella Amodio. Il giornalista Alfonso Del Forno, invece, è stato il giudice della sezione Pizza senza glutine. Direttore tecnico della gara è stato Marco Di Pasquale, maestro pizzaiolo coadiuvato dai docenti della Accademia Nazionale Pizza DOC.

Ospiti d’onore della kermesse sono state personalità di spicco dell’universo food e pizza come i docenti della Accademia Angioletto Tramontano, Raffaele Bonetta, Errico Porzio, Fabio Di Giovanni, Antonio Fiorillo, Gianluca Rea, Armando Scalella, Alessandro Della Monica, Marco Iovine, Carlo Fiamma e tanti altri testimonial del settore.

Durante i 3 giorni di gara sono tornati i DOC Talk, i workshop di approfondimento condotti da Luca Fresolone, meglio conosciuto sui social come “La cucina del Presidente”. Protagonisti del format sono stati il giornalista Luciano Pignataro, la presidente di giuria Antonella Amodio, il giornalista ed esperto di birre Alfonso Del Forno, Pino Coletti ed il suo progetto Authentico, la sezione di Nocera Inferiore dei Giovani Dottori Commercialisti, l’azienda Menù srl.

Il commento di Stefano De Martino

Stefano De Martino, trentaquattrenne originario di Castellammare di Stabia e residente a Scafati, consulente e primo pizzaiolo della catena “Capri Blu”, che si è aggiudicato il nono Campionato Mondiale Pizza DOC dice: “Sono felicissimo di aver ricevuto questo premio, ripaga gli sforzi e le rinunce di una vita. Una felicità troppo grande che non riesco neanche ad esprimere quello che provo”.