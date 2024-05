Da Acunzo al Vomero arriva il crunch: sapore, colore e fantasia nella storica pizzeria

Al giro di boa dei 60 anni, la pizzeria Acunzo in via Cimarosa al Vomero è da sempre punto di riferimento dei napoletani che a tavola vogliono essere sorpresi e anche riempirsi davvero la pancia. È qui, infatti, che negli ormai lontani anni '70 venne per la prima volta rivoluzionato il piatto più iconico di Napoli, nella consueta abitudine al recupero da cui sono nati i capolavori della cucina partenopea: un calzone ripieno di pasta, in tre varianti, che da allora è richiestissimo e resta in menù accanto alle nuove proposte di Gabriele, figlio di Caterina Acunzo e Michele Sorice, orgogliosamente alla terza generazione di pizzaioli, con un'arte incomparabile nella frittura d'autore (studi con, tra gli altri, Carlo di Cristo e Salvatore Kosta).

Le novità

Gabriele ha introdotto un impasto sapido e leggero (abolite le farine 0 e 00 per una selezionata farina biologica di tipo 1) per la napoletana e, più di recente, il crunch (alveolato all'interno e croccante all'esterno, leggero e digeribile grazie alla modalità di lievitazione e lavorazione) nella variante classica o imbottita della pizza in pala con topping preparati in rigoroso ossequio alla stagionalità e un trionfo di colori che invitano al morso, così irresistibilmente da far dimenticare coltello e forchetta

I dolci

Alla guida di Acunzo-1964, con Gabriele, la sorella Alessandra, decisamente un talento per la pasticceria in tazza (il suo tiramisù impone il bis).

I vini

Novità anche per la carta dei vini, che vede inserite circa 40 etichette, dedicate in prevalenza al territorio campano, senza per questo trascurare alcuni significativi areali prevalentemente nazionali.

(Acunzo 1094 è aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena; possibile l'asporto ma non nel fine settimana; in foto crocché e frittatina alla Nerano; Baccalà in tempura; Margherita classica; Napoletana Piselli centogiorni Presidio Slow Food con pancetta mielata; Napolepala: la Scarpariello e la Asparagi e stracciatella; il tiramisù di Alessandra)