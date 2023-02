E' di Napoli il maestro cuneese della pizza

Classe 1982, nato a Napoli, Giuseppe De Lucia è arrivato nell'ormai lontano 2005 in Piemonte dove, nel 2018, ha coronato il suo sogno aprendo a Cuneo il locale “Passione Pizza”. Affiancato dalla moglie Angela e dal figlio Filippo, ha iniziato a farsi notare ai concorsi di cucina, aggiudicandosi tra l'altro il primo posto alla gara internazionale “MSC Pizza in the world”, a bordo di una nave da crociera in viaggio sul Mediterraneo, indetta dalla compagnia di navigazione insieme al guru della pizza napoletana Luciano Sorbillo, e anche al Pizza Talent Show di AlmaTv (canale 65 del digitale terreste) per il Nord Italia, vincendo su ben 30 concorrenti.

Giuseppe De Lucia con il figlio Filippo è stato quindi protagonista del Cooking Show nel ligure Villaggio dei Fiori per la quinta edizione del Sanremo Fashion Music, festa della musica, della moda e del gusto promosso e organizzato dal critico enogastronomico Michele Cutro. "Sono felice di poter portare i sapori e le eccellenze piemontesi e in particolare della meravigliosa città di Cuneo che è la mia terra d’adozione” ha spiegato Giuseppe, che ha presentato le sue specialità, nel rispetto della tradizione ma con qualche libertà di sperimentazione.