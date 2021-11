Le 7 Meraviglie del pizzachef Nino Pannella

Con tante pizzerie che ci sono a Napoli perché arrivare fino ad Acerra? Perché è solo qui che lavora Nino Pannella, pizzachef tanto talentuoso quanto giovane che sa conquistare palato, stomaco e occhi.

Le sue "7 meraviglie", nuova proposta appena arrivata in menù e presentata con un apposito evento agli esperti di food, costituiscono uno dei più succulenti viaggi nel mondo della pizza d'artista: le materie, tutte di grande qualità, sono infatti trasformate in vera esperienza di gusto dall'estro e dal duro lavoro di studia, ricerca e sperimentazione di Nino. E il tutto è ancora più incredibile se si considera che questo pluripremiato maestro dell'arte pizzaiola lavora con un non convenzionale forno a gas che è valso alle sue pizze il riconoscimento di vera pizza napoletana.

Nino Pannella

27 anni appena, Nino Pannella ha al suo attivo già 12 anni di “carriera”: ha iniziato a mettere le mani in pasta all’età di 15 anni e nel 2016 ha conquistato l'ambitissimo primo posto al concorso International Pizza Challenge Pizza Expo Las Vegas per la categoria pizza napoletana.

Le 7 Meraviglie e il Profeta

Nel menu, accanto alle pizze classiche e speciali, Nino ha introdotto la sezione “Le 7 Meraviglie”, 7 pizze ideate assieme allo chef Simone Profeta de La Locanda del Profeta di Napoli, caratterizzate dalla ricerca di equilibrio tra ingredienti altamente selezionati. Ciascuna pizza della sezione stupisce e conquista per sapore, morbidezza, leggerezza e il gusto straordinario e pulito.

Quando a sorprendere è l'impasto: dall'aloe al cacao

Nella lista delle 7 Meraviglie non mancano le grandi sorprese: è ceramente il caso della pizza realizzata con impasto a base di aloe, novità assoluta non solo per Napoli e provincia ma per tutta la Campania.

E' risaputo che l'aloe apporta infiniti benefici, meno nota la sua capacità di conferire all'impasto leggerezza e soavità per sostenere in cottura il fior di latte e all’uscita dal forno speck altoatesino, Provolone del monaco e crema di spinaci e far finire l'intera pizza senza che neanche ve ne rendiate conto.

Tra le 7 Meraviglie impossibile resistere al richiamo della n.1: fior di latte e salsiccia paesana in cottura, all’uscita cipolla caramellata, fonduta di parmigiano 36 mesi, salsa ‘Nduja e crema al basilico e della n.5: base di fior di latte e salame piccante, all’uscita crema di caciocavallo Toscano, crema al basilico e salsa al peperoncino, con flambè all'arrivo al tavolo e interessante possibilità di "dosare" in diversi gradi la piccantezza del contimento.

La 7ma Meraviglia

La settima meraviglia non poteva che essere dolce. Attenzione: non si tratta di una semplice "pizza dolce", dove l'impasto tradizionale sostiene creme con l'aggiunta di topper più o meno interessanti. Questa pizza è un vero e proprio dolce, godurioso, bello e saporito fatto di impasto al cacao e, all’uscita, confettura di amarene, crema di cioccolato fondente artigianale della Cioccolateria Piluc, granella di amaretto e polvere d'argento edibile (perfetto l'accompagnamento del Rhum)