Carrettiera fritta lunga 60cm: l'ultima nata di casa Viesi

La “carrettiera”, ovvero la pizza con salsiccia e friarielli, classico senza tempo della cucina napoletana, diventa oggi ancora più golosa: Giuseppe Vesi ne ha infatti elaborato una versione fritta. Inaspettatamente e sorprendentemente leggera, super alveolata, chiaramente succulenta, questa pizza fritta by Vesi è inoltre lunga ben 60 cm.

La storia della "carrettiera"

Della nascita della "carrettiera", con il suo semplice ed efficace abbinamento, come di tante altre pizze e piatti napoletani, non si sa molto. Basata su prodotti un tempo di costo assai contenuto - i friarielli e la salsiccia - e decisamente sostanziosi, l'ipotesi più convincente si richiama alle "merende" consumate da chi ormai più di un secolo fa guidava per lunghi tragitti, tra città e campagna, carretti e carrettini.

Come tutte le cose semplici e genuine, salsiccia e friarielli avvolti nel loro scrigno di pasta di pane hanno conquistato tutti e sono arrivati fino a noi: oggi la “carrettiera” è una delle pizze più richieste, e non solo dai napoletani.