Tutti pazzi sui social per la pizza fritta campione del Mondo di Ciro Magnetti - VIDEO

Sta spopolando sui social la pizza fritta, con ben quattro gusti, di Ciro Magnetti. Ciro dalla sua sede di Giugliano è salito sul tetto del Mondo conquistando il titolo di Campione nell'ultimo trofeo Mulino Caputo. Ma non è la prima volta. Magnetti, infatti, si è già laureato campione nella categoria "pizza a metro", "pizza STG" e "pizza di stagione".

La pizza fritta presentata è una versione molto particolare che non scontenta nessuno. Il condimento, infatti, "tocca" i principali piatti della tradizione partenopea e non dimentica il dolce. Un viaggio alla scoperta della pizza fritta di Ciro lo ha intrapreso Vincenzo Capuano, già campione del Mondo di pizza Contemporanea. Il noto pizzaiolo per un giorno ha svestito giacca e scollino per entrare nei panni di intervistatore.

"Per diventare campione ci vuole tanta passione, ma anche un po' di fortuna", dice Magnetti nel rispondere alle domande di Capuano. Poi, si entra nel vivo con la preparazione della pizza dal nome "Una classica domenica napoletana". E mai nome è stato più indicato. Dopo aver steso il disco di pasta e averlo fritto come una montanara, Ciro condisce la sua pizza con quattro gusti: genovese, polpettine al ragù, parmigiana di melanzane e in chiusura un cannolo siciliano scomposto.

Un'esplosione di sapori che ha prima conquistato i giudici della Mostra d'Oltremare ed ora sta conquistando pubblico e critica. Ma come si mangia? In che ordine? Ciro non ha dubbi: "Andrei a mangiare prima la parte con la parmigiana, poi quella con le polpettine, poi la genovese e per chiudere il dolce del cannolo". Il video realizzato da Capuano - che ha "concesso" le sue forbici d'oro per tagliare la pizza - è diventato subito virale facendo regiustrare un boom di like e commenti.