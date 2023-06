Miglior pasticciere d'Italia: chi c'è in semifinale per Napoli e la Campania alla Pastry Bit Competition di Molino Dallagiovanna

Giunge alla tanto attesa fase finale Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner.

Lunedì 5 giugno in CAST Alimenti a Brescia la semifinale tra i 9 pasticcieri selezionati, provenienti da tutta Italia, quindi il 9 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC) si disputerà la finale. in palio il prestigioso titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

Chi sono i 9 pasticcieri selezionati

Tra i 9 contendenti anche il campano Salvatore Catapano, pasticciere presso il “San Montano Resort & spa” di Lacco Ameno, sull'isola d’Ischia.

Non ancora 30 anni, originario di Torre del Greco, dopo il conseguimento del diploma di maturità tecnica alberghiera, ha lavorato al fianco di grandi maestri della pasticceria, a cominciare dal grande Pasquale Marigliano, membro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani; quindi con Jean-Philippe Darcis, maestro cioccolatiere e pasticcere, della famosa associazione internazionale Relais Desserts, in Belgio; ancora con il Maestro dei Maestri pasticceri Italiani Iginio Massari, incontrastata icona della pasticceria internazionale. "La mia caparbietà - racconta di sé Catapano - mi ha portato in Francia, a Nizza, dal Mestro Relais Dessert Pascal Lac e infine, seguendo il cuore e l'amore, sull'isola di Ischia in hotel a 5 stelle: prima al Manzi di Casamicciola, poi al Regina Isabella a Lacco Ameno e idal 2022 al San Montano come Pastry Chef.

I 9 pasticceri si sfideranno sulla preparazione di un dolce lievitato da colazione fritto e non sfogliato. Nella finale verranno invece valutati per la qualità del panettone.

La giuria che valuterà i candidati sarà capitanata da Leonardo Di Carlo, testimonial della Pastry Bit Competiton, e composta da Maestri Pasticcieri, esperti e giornalisti del settore, tra i quali un rappresentante del Gambero Rosso. A condurre la finale al Molino Dallagiovanna saranno i due chef e i noti volti televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Ecco l’elenco completo dei pasticcieri che si sfideranno a Brescia: