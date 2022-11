Miglior pasticciere: fa tappa a Napoli la competizione nazionale lanciata da Molino Dallagiovanna

10 concorrenti, selezionati tra centinaia di candidati in base ad un questionario tecnico, si sono sfidati a "millefoglie" nella penultima gara regionale, l'8a, di Pastry Bit Competition lanciata per trovare il nuovo volto rappresentativo di Molino Dallagiovanna, azienda che dal 1832 produce farine di altissima qualità (ben 400 diversi tipi) con i migliori grani presenti sul mercato. Le giurie tecniche, composte da alcuni tra i migliori pasticcieri e giornalisti esperti in gastronomia dei diversi ambiti territoriali, cercano l' "ambassador" ideale: "un pasticciere che possegga non solo elevata competenza tecnica nelle preparazioni come nella gestione delle attrezzature, ma anche doti di creatività e capacità comunicative nel raccontarsi e nel raccontare ricette, ingredienti, preparati", come spiega Sabrina Dallagiovanna presente alla gara in rappresentanza della famiglia.

I concorrenti

Per la tappa napoletana, svoltasi presso l'azienda Mepa alimentari, 10 i concorrenti che hanno superato le pre-selezioni, sulla base di un questionario, 9 in cucina causa ritiro di uno dei candidati. In gara, in rigorosissimo ordine alfabetico

Pasquale Bevilacqua, 33 anni, di Nocera Superiore, figlio d'arte, formazione d'eccellenza (Sal de Riso, Davide Malizia, Emmanuele Forcone, per citarne solo alcuni), con il papà nella Pasticceria Mamma Grazia. Dolce presentato: "Driin", un capolavoro di inventiva e bontà con originale lavorazione e doppia cottura della sfoglia Giovanna Casciani, 36 anni, di Vairano Partenora (Ce), studi giusti ed esperienza con responsabilità di laboratorio, ha messo su da poco un proprio locale con angolo degustazione. Dolce presentato: "Goloso al caffè" Salvatore Catapano, 28 anni, di Napoli, nonostante la giovanissima età già ai vertici della professione come pasticciere del 5 stelle Hotel Manzi e dalla stagione 2023 del San Montano di Ischia dove - come racconta - si è trasferito "per amore". Dolce presentato: "Millefoglie Golosa, con chantilly e caramello mou", perfetto equilibrio di sapori nell'assoluta e classica semplicità Andrea D'Antoni, 29 anni, di Roma dove lavora nell'azienda di fammiglia, un palmares di tutto rispetto che annovera il premio come primo classificato per il Panettone Maximo 2020 e per il Dolceroma, sia per la pastiera che per il panettone. Dolce presentato: "Dolce Sogno", uno strepitoso scrigno di croccante sfoglia al cacao e nocciola con cuore di crema e zabaione Gino Diana, 43 anni, di Frosinone, lunga esperienza, capo chef nella bakery Pasticceria Vesuvio. Dolce presentato: "Millefoglie Goloso" con crema giapponese alla ricotta di bufala e fichi canditi Cecilia Merra, 31 anni, di Roma, laurea in Economia e Commercio accantonata per seguire la passione per i dolci, con studi di livello e oggi pasticciera responsabile da Colette, accorsato locale della capitale. Dolce presentato: "Le millefoglie di autunno", con mele spadellate e salsa di lamponi, bellissima da vedere Alessandro Saccomando, 22 anni appena, di Reggio Calabria, già responsabile da piùdi 2 anni dei lievitati per Casa Mastroianni di Lamezia Terme, nota proprio per la bonta dei suoi panettoni. Dolce presentato: "Dolce Peccato" Stefano Saviano, 29 anni, di Caivano, tenacia e determinazione pari al desiderio di apprendere, una lunga gavetta in laboratorio, cominciata per aiutare la famiglia quando era appena quattordicenne e divenuta poi una scelta di vita. Attualmente alla Pasticceria Mele Deluxe di Carditello (Na). Dolce presentato: "S-foglie d'Autunno" Danilo Trojer, 31 anni, di Portici, una passione per il cioccolato e la capacità di rischiare probabilmente derivata dall'esperienza nell'Aeronautica militare. Attualmente alla Pasticceria Del Corso di Portici. Dolce presentato: "Millefoglie Vaniglia e Pistacchio".

La Giuria

Chiamata a valutare i concorrenti in gara una giuria mista, formata da grandi pasticcieri e giornalisti esperti di enogastronomia:

Denis Dianin, Maestro Ampi, della 2 torte D&G Patisserie Pasquale Marigliano, Maestro Apei, 3 torte con la sua Pasticceria d'Autore dal 1992 Nicola Pansa, Maestro Apei, della 2 torte Pasticceria Pansa Giuseppe Pepe, della 3 torte Pepe Mastro Dolciere Michele Armano, giornalista del Gambero Rosso Antonio Lucisano, giornalista di FoodClub Laura Gambacorta, tra i più noti esperti nel campo del giornalismo enogastronomico Alessandra De Cristodaro, giornalista di NapoliToday

I vincitori

3 i concorrenti da selezionare come in ciascuna delle tappe regionali (l'ultima in programma l'8 novembre in Sicilia) in vista delle semifinali e quindi, a giugno 2023, la superfinalissima in 2 fasi. Decisamente concorde la valutazione della giuria che dopo aver ascoltato e visti "in cucina" i candidati, fatto domande e assaggiato i dolci preparati, ha decretato chi doveva passare il turno. Ecco i nomi, ancora in ordine alfabetico: