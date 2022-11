Migliori pasticcerie e pasticcieri: chi c'è per Napoli e la Campania

Dodicesima edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso (da quest’anno in collaborazione con Club Kavè)."Il territorio e le sue eccellenze sono il punto di partenza imprescindibile", spiegano i curatori evidenziando un’offerta curata in ogni dettaglio che diventa sempre più sartoriale con un grande lavoro sui lieviti da colazione con tanto di edizioni limitate, torte anche in formato monoporzione per consentire a tutti di spaziare su gusti e assaggi, intelligenti rivisitazioni di torte da credenza e crostate classiche e moderne. Insomma una proposta a 360 gradi che vede entrare tanti nuovi indirizzi nella guida che arriva così a 620 locali recensiti, con 50 realtà al loro primo ingresso.

Si conferma fuori classifica con il riconoscimento delle TRE TORTE D’ORO Iginio Massari definito "un pezzo di storia dell’alta pasticceria italiana e ambasciatore dell’arte dolce nazionale nel mondo".

Sono 29 i locali che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, con 2 nuovi ingressi. Aumentano le tipologie di premi speciali con 10 premiati. E da quest'anno in guida le Migliori Due Torte, ovvero i 63 locali che sono a un passo dalla vetta.

Vediamo qualche nome

Migliori Pastry chef

Solo due i nomi in elenco per la nostra regione:

Francesco Guida, dell'Antica Osteria Nonna Rosa, a Vico Equense (NA)

Roberta Merolli del Tre Olivi dell’Hotel Savoy Beach a Capaccio Paestum (SA)

Per la classifica, ecco di seguito le

Migliori Due Torte 2023

Punteggio: 88

Atelier Damiano Carrara | Lucca

Roberto Cantolacqua Pasticcere | Civitanova Marche

Cappello | Palermo

Sebastiano Caridi | Faenza [RA]

d&g Patisserie | Selvazzano Dentro [PD]

Dolciarte | Avellino

Lombardi | Osimo [AN]

Pasticceria Palazzolo | Cinisi [PA]

Piccola Pasticceria | Casale Monferrato [AL]

Dino Pettenò | Mestre [VE]

Picchio | Loreto [AN]

Pasticceria Zizzola | Noale [VE]

Punteggio: 87

Antoniazzi | Bagnolo San Vito [MN]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Douce | Genova

Farmacia Del Cambio | Torino

Pino Ladisa | Bari

Marlà | Milano

Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie | Cantù [CO]

Moffa | Foggia

Morlacchi | Zanica [BG]

Pannamore | Vasto [CH]

Pansa | Amalfi [SA]

La Pasticceria | Argenta [FE]

Antico Caffè Spinnato | Palermo

Punteggio: 86

Alfieri | Correggio [RE]

ArteSapori | Lecco

Buosi Food Experience | Venegono Superiore [VA]

Caprice | Pescara

Caffè Commercio | Dolo [VE]

Pasticceria Dell’Agnese | Torino

Ditrizio Pasticceria | Cagliari

L’Ile Douce | Milano

Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense

Le Levain | Roma

Fabio Longhin – Pasticceria Chiara | Olgiate Olona [VA]

La Pasqualina | Almenno San Bartolomeo [BG]

Patalani | Viareggio [LU]

Pavé | Milano

Regina di Quadri | Bologna

Sartori | Erba [CO]

Stella | Rotondi [AV]

Punteggio: 85

Avidano | Chieri [TO]

Pasticceria Busato | Isola Della Scala [VR]

Chez Les Negres | Cagliari

Davenicio | Arzignano [VI]

Caffè Delizia | Bolognetta [PA]

I Dolci di Ricky | Badia [BZ]

Falicetto | Piacenza

Gabbiano | Pompei [NA]

Harry’s Pasticceria | Trieste

Ladisa Dolci e Cioccolato | Valenzano [BA]

Mazzali | Roncoferraro [MN]

Molineris | Carmagnola [TO]

Morandin | Saint Vincent [AO]

Pasticceria Piemontese | Cagliari

Racca | Padova

Roberto Murgia – Dolci in corso | Alghero [SS]

Sirica | San Giorgio a Cremano [NA]

Ugetti | Bardonecchia [TO]

Marco Vacchieri – Dolci Intuizioni | Rivalta di Torino [TO]

Verga Pasticceri | Giussano [MB]

Viscontea | Milano

Tre Torte

Punteggio: 95

Dalmasso | Avigliana [TO]

Punteggio: 94

Biasetto| Padova

Maison Manilia | Montesano sulla Marcellana [SA]

Punteggio: 93

Besuschio | Abbiategrasso [MI]

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro | Piaggine [SA]

Punteggio: 92

Gino Fabbri Pasticcere | Bologna

Fabrizio Galla | San Sebastiano da Po [TO]

Pasquale Marigliano | Nola [NA]

Nuovo Mondo| Prato

Sal De Riso Costa d’Amalfi | Minori [SA]

Walter Musco – Bompiani | Roma

Punteggio: 91

Acherer Patisserie.Blumen | Brunico/Bruneck [BZ]

Belle Hélène| Tarquinia [VT]

Fusto Milano | Milano

Gruè| Roma nuovo ingresso

Ernst K Knam | Milano

Pasticceria Marisa | San Giorgio delle Pertiche [PD]

Rinaldini| Rimini

Caffè Sicilia | Noto [SR]

Punteggio: 90