Migliori parrucchieri di Napoli: la guida di Top Hairstylist 2022

Vanta oltre 20 anni di attività Top HairStylists – Guida ai migliori parrucchieri d’Italia che ha appena pubblicato l'edizione 2022. Si tratta, spiega un comunicato, di un book tascabile di 212 pagine, distribuito gratuitamente in allegato a Stilecapelli Hair Luxury Look, rivista di moda-capelli che si trova in esclusiva nelle edicole degli aeroporti duty free e delle stazioni ferroviarie ad alta velocità.

Ecco chi c'è nella Top Hairlists 2022 per Napoli (avvisando che sono davvero tanti i nomi di professionisti eccellenti dell'hairstyle che mancano):

CAMPANIA

NA – Calvizzano – SALATIELLO PARRUCCHIERI

NA – Capri – PRONTO CHARM di Gino Ruggiero

NA – Ischia – ENZO RUSSO PARRUCCHIERE

NA – Marano Di Napoli – UN HAIR di ULDERICO NASTI

NA – Napoli- ALEN MAKAVELI BARBER’S

NA – Napoli – ENZO E LELLO CARRANO

NA – Napoli- CHRISTINA ESSE SALON

NA – Napoli – CIRO DE ROSA

NA – Napoli – CURLY’S WAY by SALVATORE RICCARDI

NA – Napoli – DI BENEDETTO

NA – Napoli – IDOLA SALOON

NA – Napoli – ROBERTA ARDIS

NA – Napoli – ROBERTO ESPOSITO SALON

NA – Napoli – VALENTINO

NA – Napoli – VINACCI SALOON UOMO

NA – Napoli – XENON GROUP

NA – San Giorgio A Cremano – GLI ORABONA

NA – San Giorgio A Cremano – I CELENTANO