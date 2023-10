Dove è nata "O' sole mio di Viviani", "Terra Mia" di Daniele e le più note canzoni di Napoli: visita guidata gratuita FAI-Federico II e ANM

Questo sabato, 21 ottobre, appuntamento speciale con l'itinerario “Le Scale Musicali” ideato dal FAI Campania in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia Management e Istituzioni, Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Studi Umanistici, e l'Azienda Napoletana Mobilità, per trovare scorci inediti della città più bella del mondo e scoprire la musica che alcuni suoi luoghi speciali hanno ispirato.

Le info

La passeggiata partirà alle ore 10 (prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.fondoambiente.it - contributo libero) dalla fermata della Metropolitana di Salvator Rosa (ingresso principale), per seguire un itinerario che toccherà i luoghi che ricordano Vincenzo Russo, quelli cari a Pino Daniele, per giungere a quelli di Raffaele Viviani, Nunzio Gallo e Giovanni Capurro, e di altri artisti, simbolo della cultura musicale a Napoli e nel mondo.

L’iniziativa ha l'obiettivo di far conoscere uno spaccato della città che, dal suo ventre, giunge ad uno dei più suggestivi punti panoramici dell'area collinare napoletana, il belvedere di via Girolamo Santacroce.

Scale, note e poeti

I principali punti di interesse del percorso saranno:

la Stazione della Metropolitana di Salvator Rosa, dove è la casa del poeta Giovanni Capurro, autore della leggendaria canzone “‘O Sole Mio”,

il Belvedere e al Parco ‘Raffaele Viviani’, raggiungendo poi il Corso Vittorio Emanuele, dove è vissuto e morto lo stesso Viviani.

E, ancora, la Scalinata Monumentale di Montesanto, l’Ospedale dei Pellegrini (area in cui è vissuto, tra gli altri, Nunzio Gallo),

la Piazzetta della Pignasecca, in cui un giovanissimo Pino Daniele portò il suo primo LP “Terra Mia” del 1977 nel più simbolico negozio di dischi dell’epoca, e dove transitava il mitico venditore ambulante Fortunato Bisaccia della canzone “Furtunato” di Pino Daniele,

il Complesso dello Spirito Santo con il suo orologio a sei ore.

Il progetto ha visto un Comitato Scientifico composto da: Pasquale Sarnacchiaro, Adele Caldarelli, Valentina Della Corte, Stefano D’Ovidio, e Maria Rosaria Santangelo, Simona Frasca, autrice del libro "Mixed by Erry”, oltre a Michelangelo Iossa del FAI e Maria Corbi di ANM. L’iniziativa, rientra nell’ambito del nuovo progetto dell’Ateneo federiciano “Vivi Federico II” cofinanziato dalla Struttura di Missione Anniversari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che proporrà da ottobre 2023 e per tutto il 2024 diversi appuntamenti in collaborazione con il FAI Campania, in vista delle celebrazioni degli 800 anni della Federico II. Un programma di appuntamenti per studenti e non, con l’obiettivo di promuovere, far conoscere, valorizzare e rendere sempre più fruibile a tutti la ricchezza storica, monumentale e culturale dell’Ateneo.