Campionato mondiale a squadre del panettone: in finalissima per l'Italia i maestri campani Mascolo e di Caprio

Si è tenuta al TIGEM di Pozzuoli la Convention Mondiale del Panettone artigianale e tradizionale 2023. Organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, l’appuntamento ha richiamato maestri lievitisti da tutta Italia e rappresentati delle istituzioni impegnati per la tutela e promozione del grande lievitato per antonomasia e ambasciatore del made in Italy nel mondo. Per la "regia" dell’ente di Formazione Dolce & Salato di Maddaloni rappresentata dallo chef Giuseppe Daddio, presentata da Tiberio Timperi, la Convention è stata anche occasione di confronto, approfondimento e formazione per tanti giovani lievitisti che si affacciano alla professione.

“La Campania è la terra del buono e siamo sempre tra i primi a far nostro ogni elemento valido, intelligente, sano e salutare. Anche un grande lievitato come il Panettone, che parte dalla Lombardia, ha visto una grande evoluzione proprio qui in Campania dove abbiamo imparato a lavorare il lievito naturale lo abbiamo arricchito con le eccellenze della nostra terra, dal limone di Amalfi, al fico del Cilento, la mela annurca di Valle di Maddaloni, o l’albicocca pellecchiella del Vesuvio. Questo perché alla base della scienza della pasticceria ci sono metodo, la tecnica, il tramandare la cultura del lievito madre naturale ma anche la ricerca. E per fare ancora un passo avanti, non potevamo che scegliere un luogo perfetto come il Tigem di Napoli, una costola di Telethon, un luogo di scienza e ricerca”, ha tenuto a sottolineare lo chef Giuseppe Daddio.

Novità alla convention

Tra le novità dell'edizione 2023 l'anteprima del Baffo del Papà, lievitato a base di caffè e cioccolato che sarà disponibile dal 2024 per celebrare la festa dei papà, introdotto dal Maestro Stefano Laghi, vicepresidente dell’Accademia.

In occasione della convention è stata annunciata la finalissima della prima edizione del Campionato Mondiale del Panettone a Squadre: in calendario il prossimo 14 ottobre presso HostMilano di Fiera Milano, vedrà in gara assieme i Maestri Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo e Claudio Gatti, presidente dell’Accademia.

La nazionale italiana gareggerà contro i concorrenti di altri 7 Paesi.

Ai lavori è intervenuto anche Andrea Ballabio, direttore del TIGEM, che ha evidenziato l’importanza di iniziative positive per lanciare un messaggio costruttivo per il territorio, in un momento difficile come quello attuale, e Alessandro Betti, direttore della Raccolta Fondi di Fondazione Telethon; Nicola Caputo assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Felice Casucci assessore al Turismo della Regione; Luigi Raia, direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo della Regione Campania.