Miglior panettone artigianale: raffica di premi per Raffaele Caldarelli

Nato alle pendici del Vesuvio, non ancora 30anni, migliaia di followers tra Facebook e Instagram incantati dalle sue creazioni, Raffaele Caldarelli ha conquistato anche le Alpi, dominando la 31ma edizione della Merano Wine Festival, una delle più importanti kermesse internazionali del settore wine & food, quest'anno dedicata alle "radici". E proprio il territorio, inteso a 360° - come eccellenze ma anche natura, arte e storia - costituisce uno degli "ingredienti" fondamentali della pasticceria di Caldarelli assieme alla passione e ad una straordinaria originalità e capacità creativa.

Eccellenza, Oro e Rosso

Ben tre i riconoscimenti assegnati al giovane pastry chef campano: eccellenza “Oro” della WineHunter Award 2022 per il panettone Milanese (classico con buccia d’arancia semi candita, uvetta Jumbo e cubetti di cedro calabrese) ed eccellenza “Rosso” sia per il panettone Bosco Bianco (frutti di bosco e cioccolato bianco) sia per il panettone Pellecchiella (con albicocca pellecchiella del Vesuvio e cioccolato bianco). Caldarelli ha quindi dimostrato, su uno dei più autorevoli palcoscenici del panorama wine & food, che con creatività e competenza è possibile conferire nuovi seducenti sapori anche ai dolci più tradizionali.

Le novità per Natale 2022

Per conoscere le ultime novità nate dall'inventiva di Caldarelli l'appuntamento è per giovedì prossimo, 17 novembre, alle ore 17.00, presso l’Isola 7 del CIS di Nola (NA) con la presentazione ufficiale della nuova collezione di panettoni per il Natale 2022, in uno speciale evento organizzato dalla Caldarelli Dolce&Salato insieme con le Cantine San Marzano, che quest’anno festeggiano il 60esimo anniversario dalla fondazione.