Campania al top nel campionato mondiale di panettone. I risultati della prima gara a squadre

È l’Italia - e come poteva essere diversamente? - il campione del mondo del Panettone a Squadre. Alla finale, tenuta a Milano, il team azzurro ha sbaragliato i competitors in tutte le categorie della gara promossa e organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del ministero dell'Agricoltura, in collaborazione con Italian Gourmet in qualità di official media partner e HostMilano. 8 le nazionali alla finale, che hanno eseguito live le preparazioni, sotto l’occhio delle telecamere, nei laboratori del gruppo Polin a Verona. A presiedere la giuria tecnica, composta dai team manager di ogni nazionale, Thierry Bamas e Luca Mannori.

Dal panettone tradizione a quello al cioccolato, chi vince

Panettone tradizionale: primo posto per il Maestro Aniello di Caprio della Pasticceria Lombardi di Maddaloni;

Panettone al cioccolato: primo posto per il Maestro Giuseppe Mascolo, titolare dell'omonima pasticceria di Visciano (NA), in Via Po, 12: "dal nolano al tetto del mondo" riporta adesso con giusta soddisfazione la pagina web

panettone innovativo salato: Maestro e capitano della squadra Claudio Gatti.

"Un risultato ottenuto grazie al lavoro e alla dedizione di tutta la squadra, assieme al team manager Davide Malizia, ai coach Ezio Marinato e Maurizio Bonanomi, e alla riserva d’eccellenza Beniamino Bazzoli", spiega una nota.

Al secondo posto il Giappone, con l'argento per il panettone tradizionale e quello l’innovativo, e bronzo per il panettone al cioccolato, con i Maestri Kanako Takada, Seiji Yamanaka e Yoshihiro Fujisawa che si sono aggiudicati anche il premio assegnato dalla Giuria Stellata, composta da nomi internazionali di primo piano come Enrico Derflingher, Jean-Paul Hévin, Agostino Iacobucci, Christian Jürgens, Max Mascia, Davide Oldani, Fabio Pisani, Christian Schaberreiter e Gianni Tarabini.

Il terzo posto è andato all’Argentina, seconda parimerito con la Spagna per il panettone al cioccolato e terza per l’innovativo, con i Maestri Juan Manuel Alfonso Rodríguez, Samuel Gonzales e Nicolàs Welsh, a cui è stato conferito anche il Premio della Stampa, conferito dalla giuria di giornalisti italiani e internazionali.

Numerosi i premi speciali della giuria tecnica, tra cui il riconoscimento speciale all’ospite d’onore dell’evento Pierre Hermé, miglior pasticcere del mondo 2016 per l’Academy of World’s 50 Best Restaurants, ai vertici delle classifiche di influenza mondiali secondo le più autorevoli riviste, che ha ribadito la sua passione per il panettone, formidabile ambasciatore dell’Italia in tutto il mondo capace di proiettare anche all’estero il nostro paese superando ogni confine.

All'evento anche gli on. Daniela Dondi e Grazia Di Maggio, che con Claudio Gatti hanno annunciato il prossimo obbiettivo: ottenere il riconoscimento STG per il nostro lievitato tradizionale.