La Campania si prepara a diventare polo per la valorizzazione e rilancio dell'olio evo

Lo chiamano oro verde: l'olio extravergine d'oliva è un tesoro sia in termini nutrizionali che commerciali. E la nostra Campania ne è uno dei principali produttori, con vaste estensioni a olivicoltura e, soprattutto, numerose produzioni di grande pregio.

Per rilanciare questa vocazione del nostro territorio e, più in generale, dell'area mediterranea e nel contempo mantenere alta l'attenzione su prodotti e produzioni d'eccellenza, nasce OlivItalyMed.

La rassegna è stata fortemente voluta dall'imprenditore Stefano Sgueglia, proprietario del Castello di Limatola noto per ospitare uno tra i più suggestivi mercati di Natale, e dello spettacolare Castello di Rocca Cilento, aperto al grande pubblico da poco più di un anno. Partner istituzionale dell'iniziativa è l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, nell'ambito del programma 2023/24 di valorizzazione delle eccellenze agricole regionali.

In calendario ad aprile 2024 costituirà la prima vetrina del Sud Italia dedicata alle eccellenze dell'olio e più in generale dei sapori mediterranei. Sarà presentata in anteprima questo sabato, 14 ottobre, in un incontro che si terrà proprio nel Castello di Rocca Cilento, dove è prevista la partecipazione oltre che di Sgueglia e dell'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo, del sindaco di Lustra (Sa) Luigi Guerra; Antonio Casazza, vicepresidente deò Consorzio IGP Campania; Teresa Del Giudice, del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II Napoli; Michele Sonnessa, presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio; Valerio Calabrese, presidente del Museo della Dieta Mediterranea; Michele Scognamiglio; specialista in Scienza della nutrizione. A moderare sarà la giornalista Marianna Ferri dell’Ufficio Stampa Regione Campania, mentre la comunicazione istituzionale è affidata a Laura Gambacorta, giornalista esperta di enogastronomia. L’evento ha il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra e Associazione Nazionale Città dell’Olio