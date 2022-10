Olio: lezione gratuita per scoprire i segreti dell'extravergine. Come partecipare

Partiranno il prossimo 19 ottobre i "Mercoledì dell’Olio": 4 appuntamenti gratuiti, in celebri pizzerie del territorio, organizzati dall’Aprol, l’Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Campania per avvicinare i consumatori all’affascinante mondo degli oli - rigorosamente al plurale - extravergini di oliva. A fare da guida in questo inedito viaggio sarà Maria Luisa Ambrosino, capo panel di grande esperienza. Gli incontri saranno coordinati da Laura Gambacorta, giornalista enogastronomica e assaggiatrice di olio.

La lezione si terrà in pizzeria, perché è previsto un focus sul corretto abbinamento tra olio e pizza, per niente facile o scontato come si potrebbe credere, e dopo aver appreso la tecnica di assaggio, si potrà provare l’abbinamento dei diversi oli sulla pizza.

Dove e quando

Si potrà scegliere un solo appuntamento tra i 4 in calendario:

mercoledì 19 ottobre, da Antonio & Antonio, sul lungomare di Napoli, ore 17,30 – 19,30

mercoledì 26 ottobre, da Pepe in Grani, a Caiazzo, in provincia di Caserta, ore 16,30 – 18,30

mercoledì 9 novembre, all’Antica pizzeria Brandi, a Chiaia, ore 17,30 – 19,30

mercoledì 16 novembre, alla pizzeria Ciro Pellone di Fuorigrotta, ore 17,30 – 19,30

Per ovvi motivi organizzativi gli incontri prevedono un numero limitato di partecipanti: è dunque necessario prenotarsi (mail a lauragambacorta@gmail.com).