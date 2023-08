Come capire se una mozzarella di bufala è davvero buona in base ad aspetto, odore e sapore

Come si riconosce un'ottima o, almeno, buonissima mozzarella di bufala? E' il lavoro svolto da una selezionatissima giuria di esperti nel campo del food, della quale ha fatto parte anche NapoliToday, per decretare i "campioni 2023" per la produzione di mozzarella di bufala campana, sia dop ovvero prodotta seguendo le regole codificate dal Consorzio nel Disciplinare pubblicato su Gazzetta Ufficiale nel 2008, sia non dop, prodotta cioè da caseifici che, per motivi diversi, hanno scelto di non aderire al Consorzio, nell'ambito del Campionato 2023 della Mozzarella di Bufala Campana organizzato da Scatti di Gusto di Vincenzo Pagano e Luciano Pignataro Wineblog.

La giuria

In giuria della finale, in rigoroso ordine alfabetico, era composta da Giustino Catalano, Leonardo Ciccarelli, Pino Coletti, Francesco Costantino, la scrivente Alessandra De Cristofaro, Alfonso Del Forno, Santa di Salvo, Giuseppe Giorgio, Diego Granese, Barbara Guerra, Laura Guerra, Livia Iannotti, Francesco Martusciello, Francesca Pace, Vincenzo Pagano, Luciano Pignataro, Libero Rillo, Renato Rocco, Lino Scarallo (lo chef stella Michelin di Palazzo Petrucci), Elena Scarici, Bruno Sodano, Nadia Taglialatela. A Carmen Autuori affidato il compito di segreteria svolto in maniera impeccabilmente rigorosa.

I giurati, a tavola, hanno proceduto ad assaggi alla cieca e casuali di 8 diverse mozzarelle, valutandole per aspetto esterno (10 il massimo dei punti che poteva essere assegnato); aspetto interno (20 punti); odore (20 punti); e - fondamentale - gusto (disponibili in tal caso ben 50 punti): 8 i caseifici in finale, 4 dop e 4 non dop, selezionati da una base iniziale di ben 32, con una schiacciante prevalenza di produttori salernitani su quelli di Terra di Lavoro pure, da sempre, considerata "patria d'elezione" della mozzarella di bufala.

Come si valuta la mozzarella di bufala

In base al vademecum di valutazione stilato da Luciano Pignataro e Vincenzo Pagano, veri e propri guru del food in generale e dei prodotti campani in particolare, requisiti di un'ottima mozzarella di bufala sono:

aspetto esterno: la forma deve essere regolare, la mozzarella non deve risultare collassata. La superficie deve essere bianca, lucida, umida;

aspetto interno: la pasta della mozzarella non deve presentare bolle o occhiature se non piccolissime. Il siero deve essere bianco, non trasparente. Quando viene addentata, la mozzarella deve risultare soda e rilasciare latte. La pasta deve strapparsi in maniera regolare. Una buona mozzarella non si sfalda, ma impegna la masticazione e lascia una saporosa patina grassa, non limacciosa;

odore: come il vino, il cibo va gustato anche con il naso. Una buona mozzarella odorerà di latte, yogurt, panna, con delicati sentori di erba ma mai e poi mai di stalla o ammoniaca o lievito o comunque di fermentazione;

sapore: il gusto non deve mai risultare amaro; la sapidità deve sposarsi alla dolcezza; l'acidità perfetta è quella dello yogurt e mai del limone. In definitiva, il sapore deve risultare una meravigliosa alchimia in cui si riconoscono il latte fresco, la panna, lo yogurt, il muschio e tostati tenui, come le nocciole verdi. Bandito il sapore di cavolfiore, ammoniaca, lievito, tostati fermentati.

I vincitori

A vincere la terza edizione del Campionato della Mozzarella - Bufale in Tavola 2023 piazzando sul podio della finalissima 7 caseifici contro 1 solo di Caserta, alla fine è stato il Salernitano.

Categoria Mozzarella di Bufala Campana Dop: ha vinto il caseificio Jemma di Battipaglia sul caseificio Caputo di Teverola. È la seconda vittoria consecutiva di Jemma dopo quella dell’anno scorso e il 2° posto della prima edizione nel 2021. 2° posto per Caputo; 3° per Tenuta Doria; 4° Rivabianca.

Categoria mozzarella di latte di bufala Non Dop: Tenuta Vannulo di Paestum torna ad aggiudicarsi il 1° posto che aveva conquistato nel 2021 (l’anno scorso era risultata 2°, dopo Giuseppe Morese). A seguire Dea Luna di Capaccio, Giuseppe Morese di Pontecagnano e Ilka di Salerno.

La finalissima della competizione, come da tradizione, si è svolta a Palazzo Petrucci, a Posillipo, con il supporto del Consorzio dei Vini del Sannio Dop e La Fiammante Pomodoro. Gran finale a base di spaghettone alle cozze offerto dal patron di Palazzo Petrucci Edoardo Trotta e cucinato dallo chef Lino Scarallo.