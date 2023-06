Il make up artist napoletano che con il trucco tridimensionale realizza sogni impossibili di bellezza

Su Real Time canale 31 torna “Cenerentola 24”, il format con protagonista il make up artist Ciro Florio. Nella seconda stagione, in onda dal 17 giugno ogni sabato alle 15:50 e disponibile in streaming su discovery+, Florio esaudirà i desideri di bellezza di diverse Cenerentol* utilizzando la sua tecnica di trucco tridimensionale. Gli effetti sono sorprendenti ma, come la magia nella favola di Cenerentola, sono a tempo.

In ogni puntata verranno realizzati i sogni di due protagonisti: un primo che richiede una preparazione più lunga, il cui esito sarà svelato davanti ad amici e parenti; un secondo improntato ad un makeover veloce.

Primi ospiti saranno due giovanissimi:

Alessandro, nato con una rara patologia congenita rara, da bambino è costretto a trascorrere molto tempo in ospedale per poi scoprire, da adolescente, che la malattia gli causerà cecità permanente. Alessandro desiderava un look impeccabile per fare un “discorso pubblico” ad amici e parenti sulla malattia e la disabilità.

Andrea, che sin da bambino non si è mai sentito bene nel suo corpo, fino a comprendere e decidere di intraprendere il percorso di transizione per disforia di genere.

Nella nuova edizione del format, il team di Florio si è allargato: ci sono infatti nuovi professionisti come il dottor Rodolfo Eccellente, che ha effettuato una mastopessi con protesi e reggiseno muscolare, e la dottoressa Barbara EVG della Natural Diet.

Il risultato è talmente incredibile da sembrare davvero una favola.