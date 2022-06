E' napoletana la truccatrice dei vip

C'era lei con il suo team dietro le quinte del matrimonio più glam dell'anno, quello tra i bellissimi Valli e Fantini, a Capri, con la presenza delle più amate influencer e tiktoker: Benedetta Riccio, napoletana, fondatrice della “Benedetta Riccio Beauty Lab”, era infatti la responsabile del service offerto agli ospiti delle nozze, tra cui le bellissime Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Ludovica Valli, spiega un comunicato. “Sono orgogliosa della mia squadra, del mio Vip Team, dietro c’è tanto impegno, dedizione, lavoro, professionalità. È quello che provo a trasmettere alle giovanissime e giovanissimi allievi della mia Accademia - spiega - il percorso di make-up artist purtroppo non è ancora riconosciuto a livello normativo come percorso di formazione professionale, ma come è noto, rientra in una categoria più ampia che non valorizza invece il lavoro dei tanti talenti in questo settore. È sicuramente un vuoto che va colmato ed un’occasione per le Istituzioni di essere all’avanguardia in questo campo”.

(Ludovica Valli - Foto Benedetta Riccio official)

Definita dai Media nazionali "La make-up artist dei Vip", Benedetta Riccio è stata fotomodella e si contraddistingue per uno stile innovativo, fresco e pulito. Dopo aver lavorato diversi anni per case di moda, produzioni televisive, e agenzie per sfilate ed eventi internazionali, ha cominciato a rivolgersi al grande pubblico sui social network,spiegando le tecniche principali del Make-Up, tanto da essere premiata come la Make-Up artist più social d’Italia. Nel 2012 comincia quindi ad occuparsi di formazione, tenendo i primi corsi, a Roma, e firmando contratti in esclusiva per aziende internazionali. Tra l'altro, nel 2018, è stata nella casa più spiata d’Italia, quella del GF VIP, per impartire lezioni di trucco a tutti gli inquilini della casa oltre che come make up artist di uno dei divertenti party organizzati dal programma.

(Bianca Atzei - Foto Benedetta Riccio official)

Nel suo portfolio vanta il make up di star dal calibro di Simona Ventura , Aida Yespica, Melissa Satta, Barbara Petrillo, Alfonso Signorini, Maria Mazza, Valeria Marini, Paola Perego, Elenoire Casalegno, Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Maurizio Aiello,Nina Moric, Maddalena Corvaglia, Malika Ayane, Gracia De Torres, Alena Seredova, Sabrina Ghio, Vladimir Luxuria, Pamela Prati, Laura Cremaschi, Bianca Atzei, Fatima Trotta, Chiara Nasti, Paolo Ruffini, Stefano De Martino, Soleil Stasi, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Ermal meta, Nina Zilli, Elodie, Bugo, Massimo Boldi e molti altri.

Ospita nella sua scuola ogni anno, tantissimi make up artist di rilievo internazionale, organizzando masterclass, workshop ed Eventi. Le Accademie Ufficiali dirette da Benedetta Riccio sono 4: Napoli, Salerno, Milano e Cosenza.