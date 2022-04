Le 7 migliori gelaterie di Napoli per Big 7 travel, la guida internazionale per viaggiatori

Big Seven Travel è stata nella nostra città che, non senza giusto entusiasmo, per chi ancora non lo sapesse, definisce luogo di nascita della pizza, casa della mozzarella di bufala, posto dove sono stati inventati gli spaghetti, "excellent at gelato too". Ma come muoversi in una città affollata di gelaterie, dalle vetrine invitanti e profumi seducenti? Ecco quali sono per gli esperti di Big 7 Travel the Best Ice Cream Shops in Naples e cosa dicono del loro gelato

1. Il Gelato Mennella

Più di 50 anni di attività, diversi punti vendita dislocati in città, hanno tutti "file attorno", scrive la guida evidenziando che gli ingredienti sono italiani, dalle nocciole di Giffoni al pistacchio di Bronte, e senza additivi, "e questo è sorprendente perché è uno dei gelati più cremosi e colorati che abbiamo visto"

2. Fantasia Gelati

La maggior parte dei napoletani vi dirà che per divertenti gusti alla frutta la migliore scelta è Fantastia Gelati, scrive la guida. Da quando ha aperto, nel 1994 - continua Big 7 Travel - diversii punti vendita sono sorti in città, ma il più popolare è quello di via Cilea al Vomero. Tutto il gelato è prodotto a un laboratorio di 1000 metri quadrati, dove si continuano a sperimentare gusti e sapori: non siamo solo noi a pensare che è uno dei migliori negozi di gelato di Napoli - si legge - dal momento che nel 2000 ha ricevuto il prestigioso Cono d’Oro, evidenziando la varietà di gusti, tra cui più di 60 solo di frutta e segnalando di non perdere il gelato a base di latte di bufala.

3. Casa Infante

La guida punta su quello di via Toledo, raccontando che la storia inizia circa 100 anni, con Leopoldo Infante e il suo negozio di taralli. Arrivano poi sfogliatelle e babà e infine, negli anni '70, con il figlio di Leopoldo, i gelati. Possibile scegliere tra oltre 36 gusti, tra classici e creativi, tra cui viene segnalato "un delizioso fichi bianchi e ricotta". Il gelato è 100% naturale, fatto con organic cream and eggs e ingredienti locali-italiani, dai limoni di Sorrento alle albicocche del Vesuvio.

4.Remy Gelo

Remy Gelo è un'istituzione - scrive 7 Big Travel - aperto da Vittorio Corradini nel 1919 che era stato a lungo negli Usa. Era inizialmente una latteria, dove si vendeva latte e burro, ma poi divenne punto di riferimento in città per il gelato, poi trasferito dal figlio di Vittorio, Remo, in via Ferdinando. Tra i gusti - scrive la guida - potrete trovare il più cremoso fiordilatte della regione e sapori insolito come gelsomino, mandarino e cantalupe e un'imperdibile cremolata oltre ai Remygnon, miniporzioni di gelato coperte di cioccolata.

5. Gran Caffè La Caffettiera

Per un surprising scoop - consiglia Big 7 Travel - andate al Gran Caffè La Caffettiera in Piazza dei Martiri evienziando l'eleganza del posto: i puristi del gelato troveranno sapori classici come vaniglia e stracciatella ma i più avventurosi troveranno combinazioni come gazpacho and a saffron-infused mandarin. Qui è stata perfezionata l'arte "liquid nitrogen ice cream" che consente di raggiungere straordinariamente temperature al di sotto dei 200 gradi Celsius che significa un gelato più fresco e ricco di sapore, disponibile nel cono tradizionale, coppa e sandwiches.

6. Gay-Odin

Per il cioccolato Gay-Odin è inarrivabile. Isidoro Odin aprì il suo pioneristico negozio di cioccolato nel 1894, ma è solo nel 1984 che si iniziò a produrre e vendere il gelato.

7.Chalet Ciro

un locale amato dai napoletani fin dai lontani anni 50 dice la guida aggiungendo: se ne avete avuto abbastanza di coni e coppette, camminate fino da Ciro per un cono graffa, gelato servito in un doughnut a forma conica che i napoletani chiamano ‘bomba’: quando l'avrete nelle mani, capirete perché