Il grande ritorno del "fiordifragola"

Dedicato al Regno delle Due Sicilie, in un trionfo di sapori delle migliori tradizioni del Sud, nel nuovo menù riservato all'estate di Riserva Rooftop impossibile non notare il “Fior-di-fragola”. Dichiaratamente ispirato al famoso ghiacciolo con morbido cuore di panna, simbolo delle vacanze anni ‘80, quello preparato dallo chef Davide Cannavale è un dessert spettacolare, in cui non mancano note di cioccolato ruby, adagiato su un letto di fragole fresche e composta di lamponi.

Il fior-di-fragola completa una carta che per questo mese contempla, tra l'altro, sfere di pollo alla palermitana, mezzi paccheri alla norma, linguine alla Nerano, carpaccio di manzo con reinterpretazione di riso all’insalata e ancora per la Campania bon bon di pizza fritta, spuma di ricotta e pomodoro, e gnocco di pasta fresca ripieno di pomodoro e parmigiano. Per la Sicilia anche pane e panella, anello di pasta fresca ripieno di cacio ricotta, ragù di vitello e polvere di tuorlo d’uovo, maialino con caponata e verdure green. Tutto abbinato al drink “sweet orange”, preparato con arance, papà te dolci, e gin.

Continua dunque il format lanciato da Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco con menù dedicati alle diverse eccellenze del territorio italiano realizzato dallo chef Davide Cannavale con la consulenza di Roberto Lepre. I piatti sono serviti da Rossella Avallone e accompagnati dai drink ideati da Mickael Reale e Martino Ascione, con la supervisione di Mirko Lamagna, creatore della “mixology gourmet”: cocktail realizzati con tecniche di alta cucina e alta pasticceria.