Un napoletano eccellenza della Fisica

Classe 1968, napoletano doc, Mario Nicodemi, ordinario del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinatore del Gruppo di Fisica Teorica dell'INFN di Napoli, è il vincitore della prestigiosa Medaglia e del Premio Occhialini 2022, assegnati dalla Società Italiana di Fisica (SIF) e dello UK Institute of Physics (IOP).

E' la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a un fisico napoletano.

La motivazione

La motivazione per cui il premio è stato assegnato riporta: "Per i suoi innovativi e fondamentali contributi alla frontiera tra fisica, biologia e genetica nella comprensione dei meccanismi alla base della struttura dei cromosomi e il loro ruolo nella regolazione dei geni in salute e malattia".

La cerimonia di consegna si è svolta a Milano nel corso del 108° Congresso Nazionale della SIF.

Il Premio congiunto SIF-IOP è stato istituito 15 anni fa in memoria del noto fisico italiano Giuseppe (Beppo) Occhialini e viene assegnato su base annuale quale riconoscimento a prestigiose ricerche svolte nel campo della Fisica