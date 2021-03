Le migliori colombe artigianali di Napoli e provincia secondo il Gambero rosso

Resa nota la classifica del Gambero Rosso delle migliori colombe del 2021. Il prodotto per essere al top deve avere alveolatura sottile e allungata, risultare morbido al taglio e, soprattutto, deve emozionare all'assaggio, spiegano i giudici sul sito di quella che è la bibbia universale del gourmet. Quindi, una volta aperto, dovrà conservare a lungo morbidezza ed elasticità. Ecco chi è in classifica per Napoli e provincia:

De Vivo

"Gonfia e bel pasciuta, la colomba De Vivo è opulente e rigogliosa", scrive il Gambero Rosso. Bella la glassa, a base di farina di riso e armelline e cacao in polvere, golosamente croccante. La pasta è gialla, con alveolatura allungata, e "sa di buono".

Costo:1 kg prezzo 35 euro - https://www.lapasticceriadevivo.it De Vivo – Pompei (NA) – C. Comm. La Cartiera – via Macello, 22 – 081 8503837 Pompei (NA) – via Roma 36 – 081 8631163.

Gabbiano

"Bella è bella" e al primo sguardo. Impasto giallo e ben alveolato, ariosa e soffice, che imbriglia "una certa esuberanza che caratterizzava i prodotti di Salvatore Gabbiano, instancabile e vulcanico pasticcere di Pompei".

Costo: 1 kg prezzo 34 euro – www.gabbianopasticceria.it via Lepanto 153 – 081 8636305?via Ripuaria 53/55 – 081 8637273

Pasquale Marigliano

"Un caldo colore dorato, gonfio, con uno sviluppo importante" rivestito di una glassa a base di farina di polenta e fecola di mais. Colore giallo, luminoso, per l’impasto soffice, con una bella struttura

Costo: 1 kg prezzo 35,90 euro - www.pasqualemarigliano.it Sede legale – Ottaviano (NA) – 081 5124639 – via Surdi di Sotto, 57 Sede operativa – Nola (NA) – via Fonseca ang. via Merliano, 146/148