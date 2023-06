Il Vesuvio nel piatto: l'ultima creazione del Maestro cioccolatiere di Frattamaggiore Vincenzo Ratto

Quella tra Vincenzo Ratto e il cioccolato è una lunga storia d'amore, nata quando bambino trascorreva i pomeriggi nel laboratorio di pasticceria del padre Antonio, a Frattamaggiore, e cresciuta con lui. Una passione che Vincenzo Ratto ha inseguito per il mondo, non solo per imparare i segreti della lavorazione nei luoghi d'elezione, come il Belgio, ma anche per scoprire i segreti della coltivazione che conferisce specifiche e ineguagliabili note di profumo ai vari tipi di cioccolato, in particolare in Repubblica Dominicana.

Di sé Vincenzo Ratto dice "di essere un artigiano". Di sicuro, quando racconta del suo laboratorio e del suo cioccolato, gli occhi gli si illuminano e le parole si trasformano in poesia.

Esperienza nell'Accademia del Gambero Rosso, docente nella Scuola di cucina Dolce e Salato, manifestazioni al fianco dei guru indiscussi della pasticceria internazionale, accanto alle infinite declinazioni delle sue praline, cioccolatini e mousse, presenta adesso la Vesuviatella, assaggiata da NapoliToday in anteprima.

La Vesuviatella

Nel nome, chiaramente, la Vesuviatella strizza l'occhio alla celeberrima e tradizionale sfogliatella, nel caso specifico la frolla. In comune però i due dolci non hanno davvero nulla, né nella versione prettamente invernale, in strati di crema al cioccolato fondente al 70%, con sale affumicato Maldon, e al latte con croccante alle nocciole; né in quella estiva dove la base è costituita da una pasta frolla sabbiata (chiamata così per il particolare procedimento di sfregamento a freddo tra burro e farina) che al palato risulta morbida, asciutta ma profumata di burro, e ripieno di crema in due consistenze agli agrumi, limoni oppure arance amare.

Il dolce nasce da un'idea dell’imprenditore partenopeo Eduardo Ferrara, che ne ha voluto affidare la realizzazione a Ratto. 70 anni di pura energia, con pazienza e dedizione, avvalendosi di uno stampo di alluminio alimentare, Ferrara è riuscito a realizzare e brevettare (nel 2019) sia come forma commerciale che come logo, la sagoma stilizzata del Golfo di Napoli con Vesuvio e Monte Somma. Con l'obiettivo di racchiudere in un dolce l’effigie e il sapore di Napoli, ne ha quindi affidato la realizzazione a Ratto.

La grammatura è di circa un etto, ma è in fase di realizzazione una versione “mini” di circa 50gr. Per ora il dessert è in vendita esclusivamente presso il laboratorio-punto vendita Ratto in Frattamaggiore.