Carbonara day: cooking show al Vomero con la Community di Eat Food Porn

Golocious è l’evoluzione made in Italy del food porn americano, all'insegna della massima attenzione per le materie prime e l’estetica dei piatti. Una formula vincente che ha portato all'apertura di 15 locali per oltre 200 dipendenti. Per celebrare in stile e con stile il "Carbonara day", vera e propria giornata di passione per i golosi di tutto il mondo istituita dai pastai di Unione Italiana Food, la catena annuncia per il 6 aprile cooking show in tutti i locali, compreso - ovviamente - quello di via Cimarosa, al Vomero, a Napoli.

Ai fornelli ci sarà la Community di Eat Food Porn (oltre 200mila follower) che cucinerà tonnarelli - alla carbonara, of course - con refill incluso nel prezzo.

"Al bando la dieta, arriva il giorno perfetto in cui ognuno potrà godersi una bella carbonara, considerato anche il piatto più Social - commentano i promotori - per cui appassionati di uova, guanciale e pecorino unitevi: la proposta golosa prevede un piatto di tonnarelli con tanto di bis".