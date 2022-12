Domenico Barra: "una competizione per trovare un cocktail da uahooo"

Avevamo conosciuto Domenico Barra per caso, in occasione di una manifestazione dedicata ai cocktail, e ci aveva colpito la sua simpatia pari alla bravura nel miscelare e presentare bevande coloratissime, profumate e saporose. Poi ci aveva raccontato la sua storia, così bella da dover essere condivisa: è infatti una storia che ruota attorno ad un grande sogno d'amore, fatta di pazienza, coraggio, determinazione e la capacità di guardare sempre avanti, nonostante le tante avversità e gli ostacoli.

Crazy Cocktail

Oggi Domenico è felicemente sposato con il suo grande amore, e porta avanti con grande successo l'attività di barman. E' infatti molto conosciuto e richiesto per il suo talento. Convinto che tutti meritino un'occasione, soprattutto i giovani e le persone "speciali", in collaborazione con i colleghi Valerio Liccardo, docente Aibm, Giuseppe Tommasino e Francesco Nocera, brand ambassador di una nota azienda di Ottaviano, lancia la prima edizione di “Crazy Cocktail”, per lanciare e far conoscere alle imprese del by night i più promettenti talenti del settore. I partecipanti dovranno riuscire a suscitare l'effetto “uahooo” nella giuria e uno dei drink che i concorrenti dovranno preparare è analcolico "perché un cocktail da uahooo - spiega Domenico - può essere certamente low alcol o proprio no alcol".

Nel corso della giornata, in calendario questo lunedì, 19 dicembre, anche diverse masterclass e show cooking "che punteranno all’informazione e quindi alla formazione, ma soprattutto alla condivisione"