Aperitivo: è a Palazzo Petrucci quello più "Malandrino"

Il Malandrino lounge bar, a Palazzo Petrucci, è di sicuro tra le nuove proposte lanciate a Napoli per l'aperitivo quella più esclusiva e glamourous: ultrapanoramico sul Golfo di Napoli, atmosfera ultrachic, attenzione ai minimi particolari, l'estro dello chef stellato Lino Scarallo per gli appetizer e la competenza del bar manager Francesco Varriale per i cocktail e i long drink ne fanno infatti una meta imperdibile.

Situato al piano superiore di Palazzo Petrucci, il Malandrino lounge bar si articola su tre piani.

E' un grande open-space ad accogliere i clienti, invitandoli a sedere su grandi e comodi divani, davanti ad immense vetrate ultrapanoramiche sul mare e il Vesuvio. Massima l’attenzione ai dettagli, nel segno dello stile che da sempre contraddistingue il team Edoardo Trotta, imprenditore, e Lino Scarallo, chef stella Michelin dal 2008.

Originali e stuzzicanti le proposte per gli appetizer, in grado di soddisfare ogni gusto e, soprattutto, di sorprendere e affascinare con sapori indimenticabili.