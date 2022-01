I piatti per l'anno della Tigre da Staj

Per l’astrologia cinese questo è l’anno della tigre e inizierà il prossimo 1 febbraio. Come da tradizione, anche nella nostra città dove c'è una popolosa comunità cinese, i festeggiamenti andranno avanti per 15 giorni.

Staj a Napoli

Per l'occasione Staj, - progetto che nasce dall’idea di due giovani napoletani con anima cosmopolita, Lucio Paciello chef e Rosario del Priore, per promuovere una cucina orientale di qualità partendo da occidente - ha annunciato l'introduzione di piatti nuovi e, soprattutto, di combo lunch più variegate in entrambi i locali napoletani. Al Vomero (via Bernini) e a Chiaia (via Bisignano), infatti, a partire dal 31 gennaio, che corrisponde con la vigilia del capodanno cinese, e per tutto il mese di febbraio, la carta si arricchisce di nuove proposte.

Donburi

Per il capodanno cinese Staj ha inserito nel menù una selezione di donburi. Letteralmente la parola significa ciotola ed è il nome di tutti i piatti unici a base di riso. Le versioni di donburi elaborate dallo chef Lucio Paciello sono tre:

Vegano - Donburi Curry: Curry giapponese cremoso con verdure (carote cipolla e patate) con riso e zenzero marinato;

Carne - Donburi Maiale: Carne macinata di maiale speziata riso giapponese, cipollotto e furikake;

Pesce - Donburi Salmone: Riso giapponese, glassa alla soia, misticanza e salmone Teryiaki.

I nuovi piatti entreranno anche nelle combo lunch in abbinamento a ravioli.

Katsu sando

Accanto ai bao arriva in carta poi un altro panino: è il Katsu sando, un sandwich con cotoletta di pollo, cavolo cappuccio, mayo e salsa tonkatsu, amato dagli influencer di tutto il mondo per la simmetria nelle foto.