Il panettone artigianale dello chef stellato Gennaro Esposito diventa un must dei cofanetti regalo "Smart Box"

?Grazie allo chef stellato Gennaro Esposito, la tradizione culinaria e la promozione del territorio campano, "entrano" per la prima volta in un cofanetto Smartbox. La notizia è ancora più succulenta se si considera che il prodotto realizzato dallo chef campano e ora disponibile in confezione regalo Smart Box limited edition 2021 è un panettone, da sempre simbolo di "milanesità".

Panettone stellato

Il panettone artigianale ideato per questo Natale dallo chef campano e dal suo pastry chef Carmine Di Donna, ha una succulenta copertura di cioccolato ed è impreziosito all'interno da scorzette di mandarino e pezzettini di ottimo cioccolato. Inutile dire che si è subito aggiudicato un posto di spicco tra i protagonisti Smartbox, leader dei cofanetti esperienziali.

La presentazione è avvenuta nel corso dell'evento "Christmas together", targato Smartbox, che ha visto impegnati, con le mani in pasta, in una divertente masterclass, personaggi noti del digital: I Soldi Spicci, Giulia Valentina, Stefano Guerrera, Monir masterchefit10 e Sara Cookissbakery, che hanno raccontato a modo loro l'esperienza. Due le ore di "energica" attività culinaria, tra battute, curiosità e anche gag involontarie e divertenti.

"L'idea di organizzare un evento del genere - ha detto Esposito - nasce certamente dal bisogno di una riconquista di normalità. Ho scelto il panettone, perché rimanda inevitabilmente all'idea di famiglia e di condivisione, temi per me fondamentali insieme al forte desiderio di promuovere il mio territorio, portandolo, così, in giro lungo tutto lo Stivale, abbattendo i confini. Quando mi è stato proposto di insegnare a esperti del digital come fare il panettone - continua lo chef - mi ha fatto molto piacere. Immaginare poi che questo incontro potesse arrivare, tramite la diretta social curata da Masterchedo, in tutta Italia in tempo reale, e l'aver ricevuto tante domande e like, mi ha fatto capire che è questa la modernità che fa bene al passato. L'incontro tra tradizione e contemporaneità è anche questo".