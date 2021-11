Le Catacombe di San Gennaro premiate come "best attraction" al mondo da Tiquets

Annunciati, nel corso di una diretta streaming a livello globale, i 7 vincitori di ciascuno dei sei mercati di riferimento della 5a edizione dei "remarkable venue awards" proomossi da Tiquets, piattaforma leader per le prenootazioni on line, che ogni anno celebra i migliori musei e attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna. In vetta alla classifica, anche quest'anno, le Catacombe di San Gennaro che nel 2020 già avevano guadagnato il premio come Best Onsite Experience

Le 7 categorie premiate

I mercati di riferimento individuati dagli organizzatori del premio sono

Best Museum Best Onsite Experience Best Landmarks Best Attraction Most Remarkable Venue. Most Innovative Best Hidden Gem (luoghi più innovativi e migliori "gemme nascoste", selezionati tra le candidature spontanee da una giuria di oltre 20 esperti del settore del turismo).

I Vincitori

Ecco l'elenco dei vincitori che vede in testa, come best attraction, le nostre Catacombe di San Gennaro:

BEST ATTRACTION - Catacombe di San Gennaro, riconoscimento per i musei e le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

BEST LANDMARKS - Duomo di Milano, riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

MOST REMARKABLE VENUE - Musei Vaticani, riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets.

BEST MUSEUM - Museo Ferrari Maranello, riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

BEST ONSITE EXPERIENCE - Parco Cavour, riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

MOST INNOVATIVE VENUE - Mostra su Leonardo Da Vinci, riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi.

MIGLIORE GEMMA NASCOSTA - Giardino della Kolymbethra, riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori. Qualsiasi luogo che offra un'esperienza eccezionale e unica al suo pubblico è incoraggiato a candidarsi.

“I Remarkable Venue Awards di quest'anno hanno celebrato i luoghi che non solo sono sopravvissuti al 2021, ma hanno prosperato. I musei e le attrazioni vincitori hanno ricevuto recensioni entusiastiche da migliaia di clienti Tiqets nel 2021, registrando alcune delle migliori valutazioni del settore. Sono un vero vanto per l'industria dei viaggi e del turismo”, spiega Laurens Leurink, CEO di Tiqets.