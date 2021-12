Ecco chi è il miglior cuoco di Napoli per la guida Mangia&Bevi Campania

Sarà ufficialmente presentata questo venerdì, 17 dicembre, a Palazzo Petrucci, l’ottava edizione di Mangia&Bevi Campania, la guida ai migliori ristoranti, trattorie, agriturismi, bracerie, paninoteche e cantine attive sul territorio curata dai giornalisti de Il Mattino Santa di Salvo e Luciano Pignataro.

La presentazione del volume sarà anche l’occasione per conferire i premi Mangia&Bevi 2022 ad alcune eccellenze enogastronomiche campane. E tra le categorie contemplate, una delle più prestigiose è certamente quella di cuoco dell’anno che, secondo i curatori della guida, questa volta è Salvatore Bianco, executive chef delle cucine del Romeo hotel, tra cui la stella Michelin Il Comandante restaurant.

“Salvatore Bianco sta ricodificando la cucina napoletana - spiega Luciano Pignataro - Una cucina che ha nel desiderio di carne più che nella carne stessa le sue ragioni, che esalta il mare e l’ortaggio, la frutta e le verdure e le trasforma in piatti ghiotti. Il risultato è una proposta moderna, straordinariamente divertente e golosa”.

Soddisfazione, ovviamente, per il nuovo riconoscimento da parte dello chef partenopeo, originario di Torre del Greco che dice: “Ogni giorno, con la brigata di cucina del ROMEO hotel, ci impegniamo per far vivere ai nostri ospiti un’esperienza di gusto e dei sensi unica. Sono orgoglioso del premio che ci è stato conferito e che testimonia, ancora una volta, la bontà del nostro percorso di ricerca: abbiamo voluto approfondire l’approccio alla selezione della materia prima, concentrandoci su filiera corta (km e miglio marino 0) e legame con il territorio, valorizzando coltivazioni proprietarie e sostenibili e rafforzando il legame con i piccoli produttori locali di terra e di mare”.