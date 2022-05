500 gr di leggerezza: dalla Campania arriva il "panettone estivo"

Perché un grande lievitato soffice, sapido e irresistibile come il panettone artigianale dovrebbe essere gustato esclusivamente d'inverno? Così il bakery chef Fabio Tuccillo, medaglia d’argento Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria al concorso per la miglior colomba d'Italia presenta la sua Nuvola d’Estate: 500 gr. di pura leggerezza, una soffice pasta lievitata 32 ore, lavorata con lievito madre, profumata di vaniglia del Madagascar e farcitura all’albicocca Pellecchiella del Vesuvio o alla mela Annurca Campana e gocce di cioccolato bianco. "Nuvola - spiega Tuccillo - proprio per la sua lievitazione naturale lentissima e il suo fresco ripieno alla frutta, nelle sue due versioni, è l’ideale anche nella stagione calda, a colazione, come dessert di fine pasto o per una merenda genuina e leggera da portare sotto l’ombrellone, magari accompagnata da un fresco cocktail a base di frutta". Fabio Tuccillo, grazie alla sua creatività e passione, è tra i più rinomati bakery chef del nostro territorio, ospite fisso della trasmissione Mattina in Salute su Canale 9, dove presenta le sue ricette healthy nella rubrica “La Prevenzione nel piatto”. In occasione della messa in onda della prossima puntata, questo sabato, 28 maggio, per un'ora, dalle 12:00 alle 13:00, presso la Tuccillo Bakery che Antonio gestisce con il fratello Gianfranco a Marigliano, in Corso Umberto I n. 179, si potrà assaggiare gratuitamente la sua Nuvola d’Estate.