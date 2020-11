Scrittori, i primi 100 anni di Michele Prisco

Nato a Torre Annunziata il 4 gennaio del 1920, Michele Prisco è stato tra i protagonisti indiscussi della vita culturale e letteraria della Napoli del secolo scorso.

A Napoli Prisco si era trasferito subito dopo il matrimonio, nel 1951, stabilendo subito un legame forte e viscerale. E' principalmente di Napoli, infatti, che parlano i suoi tanti libri e racconti ed è a Napoli che vive e lavora fino alla morte, avvenuta il 19 novembre 2003.

Vincitore di innumerevoli premi, tra cui lo Strega e il Premio Saint Vincent per il giornalismo, Prisco ha ritratto in particolare limiti, incapacità della classe dirigente e della borghesia della nostra città.

Le celebrazioni del centenario dalla nascita

Le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Prisco, organizzate dal Comitato nazionale per il centenario, istituito dal MiBACT, Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore, e presieduto da Carlo Vecce, iniziano questo mercoledì, 18 novembre, a partire dalle ore 9:30, con una giornata di studi in streaming organizzata dall’Università Orientale (potrà essere seguita sulla piattaforma ZOOM prenotandosi a: convegnoprisco2020@gmail.com). Ai lavori prenderanno parte Rosanna Romano, Roberto Tottoli, Elda Morlicchio, Maria Laudando e Caterina Prisco e relazioni di Antonio Saccone, Paola Villani e Guido Cappelli. Ermanno Corsi presiede la seconda sessione, con gli interventi di Patricia Bianchi, Laura Cannavacciuolo, Margherita De Blasi e Francesco D’Episcopo. Nel pomeriggio, dalle ore 15:30, dopo i saluti di Annella Prisco, altre due sessioni, presiedute da Nino Daniele.

Gli eventi celebrativi proseguiranno a Roma, con una giornata di studio e quindi a Milano, nel 2021. Altre iniziative sono in corso a Urbino, a Teramo, a Mercato San Severino (SA), sede di una biblioteca dedicata allo scrittore.