Michele Placido: "Per noi pugliesi la capitale d'Italia è Napoli, non Roma"

Il regista e attore con il figlio e parte del cast per presentare in città "L'ombra di Caravaggio"

A Napoli per presentare il film "L'ombra di Caravaggio", di cui firma la regia, Michele Placido rivela al microfono di NapoliToday cosa rappresenta per lui la nostra città. Placido sorride e dice "Per noi pugliesi la capitale d'Italia è sempre stata Napoli. Napoli è cultura, gastronomia e ricordi, tanti".

E Napoli ha fatto certamente breccia anche nel cuore di Brenno, figlio di Placido che nel film è Ranuccio Tomassoni, antagonista di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (interpretato da Riccardo Scamarcio).

"Napoli per me è un luogo magico - dice Brenno Placido a NapoliToday - è un privilegio per me, come attore, aver potuto recitare in questa città e in chiese come quella di Sant'Agostino".