Grande festa il "raddoppio" di Michele in via Cesare Sersale: cosa abbiamo visto e chi c'era

Tanta emozione in via Cesare Sersale, tra Corso Umberto e Castel Capuano, per il taglio del nastro del nuovo locale dell'antica pizzeria da Michele che dal 1870 a Napoli significa pizza: vera, saporosa, genuina e senza "papocchie" come si tramandano 5 generazioni di Condurro che hanno fatto conoscere il brand in tutto il mondo.

Star internazionali sono venute in processione in questo tempio della pizza napoletana per eccellenza e alle 5 del pomeriggio attorno al locale c'è già una folla di persone, di ogni Paese del mondo come mostrano le immagini che abbiamo girato. E sono davvero tanti quelli che la pizza la mangiano calda, con le mani, accomodati sul marciapiede.

"È un ritorno al passato - dice a NapoliToday Michele Condurro - mi vengono in mente tutti quelli che hanno fondato la pizzeria, mio padre, mio zio, mio nonno". A Sergio Condurro chiediamo di ricordarli: "il mio bisnonno Salvatore, che è stato il fondatore nel '37, poi don Michele che ha dato la svolta alla pizzeria portando avanti il nome dei Condurro, poi mio padre Salvatore e successivamente mio zio Antonio e mio zio Luigi. Adesso è presente la quinta generazione di Condurro. Per me è un vanto essere stato protagonista di una nuova ventata, di un nuovo modo di fare pizza, partendo sempre dal passato".

La pizza ha un significato

"Dico sempre che noi dobbiamo tenere presente che la pizza ha un significato culturale ed è un linguaggio che viene espresso attraverso gesti e ritualità che poi sono stati tramandati in film, in musica, in libri - dice Sergio Condurro - Noi diciamo che non bisogna essere attratti dall'apparenza, dal gourmet, ma dobbiamo guardare la sostanza delle cose. E noi siamo rimasti fedeli a questa sostanza: prodotti tipici della Campania e come è stata tramandata la pizzeria dai nostri avi".

L'Unesco ha reso il pizzaiolo un artista

"Non è più un mestiere degradante quello del pizzaiolo, ma il pizzaiolo è una grande star che si esibisce sul palcoscenico del forno, con la gente che sta dietro e lo guarda - spiega Condurro - Per cui mettere le mani in pasta, nella farina oggi è veramente essere uno importante, un creativo: è uno che dall'acqua e dalla farina crea un prodotto che è la pizza, che è Napoli".

La novità

C'è una novità a cui vi siete aperti ed è la possibilità di prenotare, chiediamo ancora a Sergio Condurro: "Non vogliamo diventare una pizzeria turistica - risponde - è vero che abbiamo il nostro brand in tutto il mondo, però i napoletani qui cercavano di non venire per l'attesa e allora ci siamo inventati questo locale che non è un secondo locale ma è come il primo locale, un unicum, per dare la precedenza a quelli che non possono venire, che non possono sopportare le fila".

Prenotare sarà semplicissimo, con gli smartphone, così come piace ormai a tutta la gente" spiega a NapoliToday Francesco Ciotola che con Sergio Condurro guida il gruppo. "Essere uno dei pochi estranei alla pizzeria e aver dato un contributo a crescere e a creare qualcosa di nuovo è sicuramente un'emozione enorme, indescrivibile" aggiunge e quando gli chiediamo quanto gli piace mangiare la pizza non ha alcuna esitazione: "Tantissimo, altrimenti non sarei qui. In particolare la margherita e la marinara".

Il futuro della pizza

Come immagina il futuro della pizza a Napoli, chiediamo a Francesco Ciotola: "Sempre all'insegna della semplicità, perché è inutile fare delle pizze complicate che siano gourmet, perché alla gente poi piace mangiare semplice, fondamentalmente e soprattutto buono. Le pizze di Michele sono sempre le stesse: margherita marinara, cosacca e la matita, metà Margherita e metà Marinara".

"Siamo in un tempio, anzi nella succursale di un tempio che è quello di fronte, della pizza napoletana" dice l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli intervenuta al taglio del nastro con l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Cosenza. Tra i presenti anche Gianfranco Wurtzburger, presidente dell'Associazione Asso.Gio.Ca da sempre impegnata per la legalità e il rilancio in particolare della zona a ridosso di piazza Mercato. Ad officiare il rito della benedizione l'arcivescovo emerito di Napoli Crescenzio Sepe.

"Siamo rimasti fermi dal 1870 con una sola sede. Quindi adesso questa inaugurazione di nuovi locali per noi è una nuova scoperta ed una ripartenza dopo il 1870. Però ci affidiamo alla tradizione", ci dice Daniela Condurro, 4a generazione, figlia di Antonio. A gestire il nuovo locale sarà suo figlio Luca Cucciniello, 26 anni, un ragazzo semplice e bello come il sole che il lavoro lo conosce benissimo perché ne ha imparato i segreti da nonno Antonio. 5a generazione di Condurro dice sorridendo "ho sempre fatto il pizzaiolo, da almeno 14 - 12 anni. Adesso è una nuova sfida".