Progetto Donna 2021 lancia il primo concorso-campagna di sensibilizzazione

Giovedì 29 aprile, alle ore 17:30, presentazione via webinar

Giovedì prossimo, 29 aprile, alle ore 17:30, presentazione via webinar primo concorso-campagna di sensibilizzazione "Mettitelo in testa", organizzato e promosso da "Progetto Donna" in collaborazione con l'azienda campana Lucste e rivolto agli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni degli istituti superiori della Campania.

"L'iniziativa - spiega Alessandra Iannuccilli, responsabile di Progetto Donna 2021 e coordinatrice cittadina di Azzurro Donna - punta a sensibilizzare i giovani contro il bullismo, il cyberbullismo, la discriminazione e la violenza in rete".

Ai lavori, moderati dalla giornalista Lorena Sivo, sono previsti interventi di Cecilia Gargiulo avvocato, Luigi Bobbio magistrato, Antonella Esposito psicologa criminologa e Consuelo Sivo imprenditrice.