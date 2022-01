Wi-fi nella metro: a 5 anni dalla delibera ancora niente di fatto

"Nelle metropolitane di Roma, Milano e Torino si può telefonare e navigare tranquillamente con il proprio smartphone e la stessa cosa si può fare anche nelle altre capitali europee come Parigi, Londra e Madrid... ma a Napoli no!" sbotta Nino Simeone presidente della Commissione comunale alle Infrastrutture che ha scritto una lettera di spiegazioni all'assessore comunale competente, Edoardo Cosenza, e all'amministratore unico di Anm Nicola Pascale.

La delibera per il wi-fi 5 anni fa

"Nulla è stato fatto e sono trascorsi 5 anni dall'adozione della Delibera n.81 del 20/02/2015 che avente ad oggetto "approvazione del progetto per la realizzazione di impianti di telecomunicazione mobile all'interno della Linea metropolitana 1, atti ad ospitare tutti gli operatori concessionari di licenza. Autorizzazione alla NAPOLI Holding srl, ai sensi del Contratto di Comodato d'uso approvato con Deliberazione di G.C. n. 772/2014, a definire apposito schema di contratto con gli operatori concessionari di licenza per il pagamento di un canone per l'utilizzo di spazi di proprietà del Comune e per l'erogazione di risorse e servizi di competenza del gestore del servizio di trasporto pubblico urbano (attualmente ANM S.p.A.)”, dice Simeone spiegando che il progetto nasceva dalla volontà di soddisfare le esigenze dei cittadini, garantendo la copertura della rete cellulare ed un sistema di comunicazione più sicuro all’interno delle gallerie, anche perchè la mancanza di copertura della rete mobile si riverbera negativamente anche in termini di sicurezza, rendendo potenzialmente difficoltose le comunicazioni in caso di emergenza.

Treni hi-tech ma non "in linea"

"Sembra paradossale che da una parte si acquistino nuovi treni, con avanzati sistemi tecnologici e rete wifi, e dall'altra nelle nostre gallerie non ci sia alcuna infrastruttura telefonica che possa permettere ai viaggiatori di usufruire di tale servizio di comunicazione" , conclude Simeone che chiede di predisporre ed attivare tutte le idonee procedure affinché venga reso operativo il progetto già approvato e di conoscere le motivazioni per le quali a tutt'oggi la Linea 1 della metropolitana di Napoli non sia ancora dotata di una rete fonia e dati, come nelle altre metropolitane delle grandi città europee