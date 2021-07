Incendio sul nuovo treno della metro durante le prove di collaudo

"Durante le prove del nuovo treno della metro, a bordo del quale sembrerebbe ci fossero anche componenti della commissione ministeriale, si sono avuti seri problemi di natura tecnica, addirittura con un principio di incendio del convoglio": l'allarme arriva dal consigliere regionale Nino Simeone.

L'incidente è avvenuto sulla Linea 1 poco prima delle 23.00 all'altezza della fermata "Università", a Piazza della Borsa. Intervenuti prontamente sul posto i Vigili del Fuoco, con 6 diversi automezzi.

"L'incidente, se confermato dall'azienda, non doveva accadere - prosegue Simeone - e ci auguriamo che sia soltanto uno "sfortunato" episodio dovuto a queste prove tecniche che probabilmente si effettuano portando questi mezzi "al limite", proprio per testarne i livelli di sicurezza. Per questo motivo chiederò una relazione sulle dinamiche ed i motivi che hanno causato questo incidente che ovviamente, ancora una volta, si sta ripercuotendo sul servizio ordinario della metropolitana. Adesso è importante ristabilire il servizio di linea su tutta la tratta, adesso ferma a Dante, e poi conoscere le condizioni di questo treno che ricordo essere nuovo di fabbrica".

La nota di Anm

"Ieri sera intorno alle 23 si e? verificato un problema tecnico durante i test per la messa in esercizio del primo treno di fornitura Caf per la Linea 1 di Anm. Un sovraccarico correlato a un corto circuito sul treno ha creato dei forti surriscaldamenti e fumi tra il treno e la linea aerea della galleria. Il sistema antincendio a veli di acqua e la ventilazione sono entrati in funzione regolarmente e all'arrivo dei vigili del fuoco, comunque allertati dalla centrale operativa di linea, era tutto sotto controllo e anche i tecnici che effettuavano le prove erano scesi e attendevano l'arresto dei veli d'acqua. Il guasto sull'imperiale (la parte alta) del treno si è verificato all’ingresso della stazione Universita?. Il treno che ha avuto il guasto è il treno pilota, quello, dei cinque nuovi ricevuti da Anm, che è stato finora usato per le prove sulla linea per mesi.

Nella notte i tecnici di Anm hanno ripristinato la linea elettrica e la linea è di nuovo pronta: questa mattina il servizio è stato limitato a Dante, per verificare opportunamente tutti i circuiti e gli impianti".