Da Napoli un'iniziativa di lotta e di speranza per chi, in era Covid, sta lottando contro il cancro

In questi giorni bui scanditi dai bollettini dell'epidemia di Coronavirus, l’Associazione “Raggi di Sole”, fondata a Napoli da Lucia Lodi per sostenere le donne malate di cancro, ha voluto lancia un messaggio fortemente positivo destinato a pazienti, medici e famiglie e, soprattutto, a chi proprio in questo periodo inizia la sua battaglia: nonostante l’enorme difficoltà di questo momento storico, credere nella vita e nel futuro è possibile. La prova sono loro, 60 donne, 60 storie di lotte, 60 fotografie che scorrono in un video dal grande impatto emotivo che le mostra mestre si sottopongono ai trattamenti.

“Con le donne di tutta Italia, donne con il cancro – spiega Lucia Lodi - attraverso il video “AcCURATAMente” abbiamo voluto lanciare insieme un messaggio importante: le cure per noi pazienti oncologici continuano ad essere garantite, anche all'epoca del covid 19. È certamente un momento di forte tensione ma che ha bisogno, oggi, di essere accompagnato anche da notizie rasserenanti, in risposta ad informazioni che molto spesso sono esclusivamente causa di un ingiustificato terrorismo psicologico”.

L’iniziativa è stata realizzata e sostenuta con il contributo dell’associazione Noi in Rosa e dai gruppi FB Tumore al seno, Le Toste guerriere contro il cancro al seno, Oltre lo Specchio.