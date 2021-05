6 menù d'amore by Peppe Cinque Jr.

"Per un incontro romantico le pietanze devono essere come un bacio: in grado di stuzzicare tutti i sensi e di accendere il desiderio", spiega lo chef napoletano che spopola su Fb

"La cucina, quella buona per davvero, è innanzitutto passione: per la natura, che fornisce materie prime; per la nostra terra che racconta storie ineguagliabili; per la tradizione che dà basi imprescindibili e, ovviamente, per le persone cui sono destinati i piatti" spiega Peppe Cinque Jr., vera e propria star Facebook della cucina partenopea in delivery o a domicilio, dopo un passato come imprenditore nel settore della lavorazione delle pelli pregiate anche per committenti internazionali.

Per capire quanto amore ci sia nella cucina di Peppe Jr, basta sbirciare nella sua bacheca dove compaiono opulenti e generosi piatti di solida tradizione partenopea, resi intriganti da sapienti innovazioni e una presentazione che fa venire voglia di mordere le foto. Per restare in tema di amore, soprattutto adesso che l'allentamento delle restrizioni anti-covid assieme all'aumento delle percentuali di persone vaccinate, fanno da preludio a ricongiungimenti e incontri per tanto tempo rimandati, NapoliToday ha chiesto a Peppe Cinque Jr di suggerire alcuni abbinamamenti per una cena o un pranzo perfetti per un rendez-vous.

I menù perfetti per un incontro romantico

"Per un incontro romantico i piatti devono essere come un bacio appassionato, in grado di stuzzicare tutti i sensi e di accendere il desiderio - spiega Peppe - non devono riempire, ma sedurre. E non devono essere leziosi, ma intriganti. Ecco quindi le mie 6 proposte:

1) A-mare

antipasto: carpaccio di baccalà con tagliata di verdure e condimento di agrumi;

primo piatto: sformato di riso freddo alla pesca Tura con pesto di pomodorini;

secondo piatto: calamaro imbottito.

2) Terra nostra

antipasto: mini parmigiana di melanzane con gocce di ragù;

primo piatto: sartu’di riso con piselli e ragù;

secondo piatto: roast beef e patate al forno

3) verduriAMO

antipasto: sformato di patate con cuori di carciofi in crosta di parmigiano;

primo piatto: lasagnette di verdure con salsa basilico;

secondo piatto peperone imbottito napoletano classico

4) golosi-amo

antipasto: melanzana pullastiello;

primo piatto: gnocchi al ragù di bolognese;

secondo piatto: polpette al limone con patate rosmarino

5) Nel bosco

antipasto croquet imbottito con verdure di stagione e cuore di provola affumicata;

gnocchi e porcini con vellutata di parmigiano;

ribs cotto a bassa temperatura con patate al rosmarino

6) Cuore a cuore

calamaro ripieno di provola e friarielli;

pacchero al forno con melanzane, provola e basilico;

secondo piatto: bocconcini di coniglio all'ischitana

(Foto e menù by Peppe Cinque Jr)