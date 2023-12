Mensa del Carmine: storia vera dove a rendere possibile il lieto fine sono stati i napoletani

E' stato Lev Tolstoj a scrivere che "Come una candela accende un'altra e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore accende un altro e così si accendono migliaia di cuori". Chiaramente a patto di averlo, il cuore - inteso come capacità di sentire, provare empatia capire. E i napoletani il cuore lo hanno.

Tutto inizia sui social

La storia inizia qualche giorno fa sui social, dove Francesca Scognamiglio Petino giornalista da sempre attenta e attiva nel sociale trasforma in appello di solidarietà l'amara constatazione di padre Francesco Sorrentino della Chiesa del Carmine: "La mensa del Carmine non potrà organizzare le colazioni e i pranzi di Natale perché ha la dispensa vuota. C'è solo tanto caffè". Francesca aggiunge di essere riuscita "a procurare 30 panettoni, donati da un generosissimo imprenditore, mentre il Sindacato dei Pensionati di Bagnoli sta aiutando con la pasta", ma mancano latte, biscotti e il minimo per approntare un pasto. Francesca così chiede a chiunque voglia, o possa, di dare una mano a procurare le cose indicate da padre Francesco e lascia il proprio numero di telefono per informazioni, indicazioni e per istituire dei punti di raccolta.

Quando si tratta di aiutare, noi di NapoliToday non ci tiriamo mai indietro e quindi per iniziare abbiamo rilanciato subito l'appello di Francesca, che conosciamo "di persona personalmente", come direbbe il Tatarella di Andrea Camilleri. La risposta dei napoletani, quelli veri, che amiamo incondizionatamente per il loro enorme cuore, non si è fatta attendere.

Emanuela, Valeria e gli amici di SOS

Tra le prime a contattare Francesca è la signora Emanuela: dice di aver letto il nostro articolo sul Web e le comunica di avere un budget di 1000 euro per la spesa da portare al Carmine. Sembra un miracolo. Francesca chiama NapoliToday con la voce rotta dall'emozione. Passa pochissimo tempo e torna a contattarci: anche Valeria Ciarambino consigliere del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale ha letto il nostro articolo e attraverso il proprio addetto stampa Ciro De Pinto fa sapere che "Nella prossima Legge di bilancio che il Consiglio regionale della Campania si appresta a varare è stato inserito un mio emendamento che stanzia 20mila euro per la mensa del Carmine, un'istituzione da sempre al servizio degli ultimi della nostra città. Dopo l’accorato appello di Padre Franco Sorrentino era doveroso raccogliere l’invito e contribuire al sostentamento di tante persone che quotidianamente si rivolgono alla mensa dei poveri".

La triste etichetta di "ultimi"

Valeria Ciarambino però non si ferma a questo: "È un piccolo passo perché le persone in fila per il cibo sono tante, troppe - spiega - È necessario che la solidarietà verso i più poveri sia concreta, reale, parliamo di migliaia di persone che quotidianamente lottano per la sopravvivenza e anche quelli che vengono etichettati tristemente come “ultimi” possano avere un pasto caldo a Natale e tutti gli altri giorni dell’anno. Nella nostra regione una persona su due è a rischio povertà e le richieste di assistenza ai centri della Caritas sono cresciute dell’80%. Il numero degli indigenti, purtroppo, continua a crescere vertiginosamente e la politica, le istituzioni tutte hanno il dovere di fare ogni sforzo per aiutare chi è nel bisogno, sostenendo l’impegno di tanti volontari. Se dalla mensa del Carmine arriva un SOS perché a Natale saranno finite le scorte per tutti coloro che quotidianamente affollano i tavoli della struttura, allora c’è bisogno dell’impegno di tutti. Questo stanziamento, per i tempi tecnici, non sarà immediato quindi bisogna continuare a donare subito per far sì che a Natale e in questi giorni di festa chi siede al tavolo della mensa del Carmine possa continuare a ricevere il giusto sostentamento. E sin d’ora ringrazio alcuni imprenditori amici che si sono resi disponibili a donare generi alimentari nel giro di pochi giorni".

Dal gruppo Facebook "SOS amici ... aiutiamoci tra noi" di Sergio Colella e Rosaria Terracciano arrivano intanto decine e decine di adesioni: piccoli contributi che tutti assieme fanno una grande onda di solidarietà che restituisce il calore del Natale a questo nostro tempo triste. E a quei mentecatti che in via anonima stanno cercando di boicottare il Natale di Napoli, diffondendo illazioni e fakenews su questa vicenda, per malevolenza o semplice idiozia, diciamo che di questa storia i napoletani hanno già deciso il lieto fine e loro non potranno cambiarlo