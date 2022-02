Dopo Auschwitz la speranza: nuova edizione del bel libro del giornalista napoletano Angelo Cirasa

Nuova edizione del bel racconto "Dopo Auschwitz la speranza", del giornalista Angelo Cirasa

La storia

"La scintilla dell’odio si accende facilmente e molto velocemente deflagra e devasta i territori della civiltà. Per questo dobbiamo essere sempre quotidianamente vigili e pronti a spegnere questi fuochi con gli strumenti della democrazia e della conoscenza per difendere la foresta dei valori della convivenza civile delle comunità", spiega l'autore.

Il libro racconta il viaggio compiuto nei campi di sterminio assieme a un gruppo di studenti delle scuole superiori nella Giornata della Memoria. E' dunque l'occasione per ripercorrere le drammatiche vicende di quegli anni attraverso le emozioni vissute dai ragazzi e compiere una riflessione sulle ideologie e sulla pace, anche attraverso le parole di insegnanti e studenti. Al racconto vero e proprio si aggiungono quindi le descrizioni della vita dei prigionieri, un excursus sull'antisemitismo, brevi biografie dei responsabili dell'Olocausto, facendone un prezioso strumento di consultazione e studio, non solo per i più giovani.

Arricchiscono questa edizione del volume le immagini realizzate dal fotografo napoletano Cesare Abbate, due interventi della giornalista Titti Marrone, una ricca bibliografia, filmografia, discografia e una raccolta di siti internet sul tema (i materiali multimediali possono essere consultati anche su un canale YouTube dedicato).

L'incontro

Angelo Cirasa sarà ospite questo mercoledì, 16 febbraio, alle 18.00, al Salotto letterario Le Zifere, a Palazzo de Sangro di Vietri, in Piazzetta Nilo n. 7. Con lui il critico d'arte Roberto Nicolucci e il filologo Enrico Ariemma. A moderare il giornalista Adriano Albano.