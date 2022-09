Elezioni, il meme con Tony Tammaro è virale: "Fann tant e signour e poi votn a Meloun"

Sui social è diventato virale un meme con protagonista Tony Tammaro. In sostanza, la pagina social "Napoli VHS" ha ironizzato sul risultato elettorale ottenuto da Giorgia Meloni utilizzando una famosa citazione del brano "'O Trerrote". In particolare sul meme è comparsa la scritta: "A gent fann tant e signour... e po votn a Meloun".

Il post ha fatto subito il giro dei social, come detto, raccogliendo migliaia di condivsioni e commenti. Lo ha commentato lo stesso Tony Tammaro che, sulla propria pagina, ha scritto: "Gira gira, mi ritrovo sempre nel trend. Oggi il web se ne cade di post in cui si parla di me perché il sottoscritto, in una canzone che parla di ape car, ha indovinato il nome del prossimo presidente del consiglio. Da oggi in poi chiamatemi “Nostradamus”".