Mele e sesso: perché il serpente suggerì ad Eva di cogliere la mela e lei accettò

Una ricerca tutta italiana ha monitorato 700 donne di età compresa tra i 18 e i 43 anni per valutare gli effetti delle mele sul desiderio e le performances sessuali. Le donne sono state divise in due gruppi omogenei, tra chi mangiava 1 o più mele al giorno e chi invece non ne mangiava. Ebbene, in base alle risposte fornite ad apposito questionario, le mangiatrici di mele hanno mostrato un maggiore desiderio sessuale e anche risultati migliori nei rapporti. La risposta scientifica al perché sta tutta nei polifenoli e antiossidanti contenuti nel rosso pomo: stimolando il flusso sanguigno agevolano l'eccitazione sessuale. La floridzina contenuta nelle mele, inoltre, rende l'organo femminile più pronto al rapporto sessuale