Da Matto & Bagatto una linea di distillati pregiati pensando a Napoli

Quella di Opificio Botanico è innanzitutto una storia di amicizia e condivisione, caratterizzata da una lunga serie di coincidenze e rimandi a legami e vicende di famiglia che si perdono nel nostro passato contadino, quando la conoscenza delle erbe officinali era patrimonio di famiglia che si tramandava e accresceva di generazione in generazione. Di quella tradizione nel 1969 la famiglia Matarazzi fa attività imprenditoriale aprendo nel 1969 il suo primo opificio, “La Fonte di Matarazzi Serafino”. È in azienda che cresce Alessandro, appassionandosi alla sperimentazione di nuovi prodotti legati al territorio. Nel 2011, dopo la scomparsa del padre, decide quindi di continuare da solo fondando Alambicco Rosso.

Parallelamente si snoda la storia familiare e imprenditoriale dei Giannini che proprio nel 1969 iniziano la loro attività di commercializzazione vini cui, nel tempo, si aggiungono le birre. Come Alessandro, i fratelli Mauro e Oreste crescono in azienda e affiancano il padre occupandosi in particolare della ricerca di nuove eccellenze da inserire nell’attività di commercializzazione.

Storie che si mescolano grazie ad un'amicizia ventennale e ad un altrettanto lungo rapporto lavorativo. E se Alessandro da un lato e Oreste e Mauro dall'altro pensano sempre più spesso alla possibilità di un'attività condivisa, il lockdown dà il tempo e il modo di tradurre l'idea in progetto che porta alla creazione di un'azienda quando tutto era immobile e sembrava impossibile pensare al futuro.

Mauro Giannini, in perenne cammino come il Matto, la carta dei Tarocchi, raccoglie botaniche particolari in Terra di Lavoro, tra selve, campi e agrumeti. Alessandro Matarazzi, come il Bagatto, l'alchimista dei tarocchi, sperimenta infusioni di quelle erbe. Nasce così una linea di distillati creata pensando ai bicchieri che brillano al sole di Napoli, al desiderio di novità genuine della nostra città, con l'orgoglio e la consapevolezza di essere eredi di un patrimonio di sapori e saperi di una terra antica capace di resistere e reinventarsi senza mai smarrire la propria identità quale è appunto Terra di Lavoro e il Casertano in generale. Dedicate ai tarocchi, pensando alla magia del caso e delle coincidenze - le etichette.

Il primo liquore realizzato è Matto amaro autentico (gradazione 32,7%), a base di botaniche - alloro, mirto, rosmarino e noci raccolti nel giardino dell'azienda, in Traversa della Fonte, alle pendici di Caserta Vecchia; arance dal Vesuvio; limoni da Sorrento; varie amaricanti della Campania - infuse in pregiato Brandy invecchiato in botti di rovere di Slavonia dal 1969. Seguono Bagatto, bitter essenziale (gradazione: 26,7%) a base di foglie di mirto, alloro, arance del Vesuvio, arancia amara, limone di Sorrento Igp, genziana, china; Sancio , vermouth rosso (gradazione: 17,7%) nato dall'alchimia di Pallagrello - bianco e rosso - unito ad infusione di assenzio, coriandolo e chiodi di garofano in pregiato Brandy; e Gardener's House - London Dry Gin (gradazione 42,7%), dedicato al giardiniere John Andrew Graefer che venne a Napoli per dirigere i lavori per la realizzazione del Giardino Inglese nella Reggia di Caserta. Tutti da bere da soli, con o senza ghiaccio, oppure da utilizzare per preparare drink da sorseggiare al tramonto giocando con i riflessi di luce nei bicchieri