Il pubblico canta 'O mar for, ma Paolillo sbotta: "Mi fate andare fuori tempo"

Sabato sera al Foro italico è andato in scena il mega concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2023 che ha visto sul palco tra i più grandi artisti italiani del momento. Tra questi anche i due napoletani Geolier e LDA, senza dimenticare Matteo Paolillo attore e cantante legato alla serie Mare Fuori.

Matteo Paolillo al Foro Italiano ha intonato O' Mar For ed è stato travolto dalle migliaia di voci dei fan presenti. Tutti hanno cantato la parte iniziale con il giovane cantante che ha commentato: "Mi fate andare fuori tempo". Dopo l'esibizione lo stesso Paolillo, in una storia, ha detto: "Il palco tremava sotto i piedi. Grazie del calore".

il 27enne dopo aver cantato si è fermato a scambiare due chiacchiere con i presentatori Paola Di Benedetto, Camilla Ghini e Jody Cecchetto. Prima di lasciare il palco però, l'ex Madre Natura ha detto: "Questo è un anno magico per Napoli". Paolillo ha subito chiarito: "Io però sono di Salerno". Poi ha aggiunto: "Io però non ci sto a questa rivalità calcistica. Amo Napoli, amo Salerno".

? “Nun te preoccupa' guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for” ?#Omarfor@paolillo_matteo ?#radiozetaFHL23



