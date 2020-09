Per il suo matrimonio la "Sirenetta" sceglie un abito made in Naples

L'attrice Simona Patitucci, nipote del grande Ugo Tognazzi e diva Disney come doppiatrice dell'amatissima Ariel, la Sirenetta, andrà all'altare domenica prossima con l’informatico Padraig O’ Broin. Il matrimonio si svolgerà in chiesa, alla presenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui i due figli di Ugo e cugini di Simona, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi

L'abito che Simona indosserà per il "sì" è una creazione originale, appositamente disegnata per lei, da uno stilista napoletano. Estro, professionalità e bravura dei professionisti campani continuano dunque a conquistare i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo.

L'abito da sposa della Sirenetta

L'abito da sposa scelto da Simona porta la firma del couturier partenopeo Gianni Cirillo che lo ha appositamente disegnato per l'attrice, in visita al suo atelier.

Ma come sarà il vestito? Gianni Cirillo svela soltanto che è bianco e fatto di stoffe preziose, lavorate a mano.