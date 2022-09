Matrimonio da sogno per il figlio di donna Assunta, 'A figlia do Marenaro: le foto

Cerimonia al tramonto, nella chiesa più romantica dell'isola d'Ischia, quella del Soccorso e ricevimento nel parco termale del Negombo, da sempre icona di stile: è stato un vero matrimonio da sogno quello tra Giuseppe Scicchitano e Yohana La Vecchia. Lui, per chi ancora non lo sapesse, è uno dei figli di donna Assunta, per tutti “a figlia d' 'o Marenaro”.

Giuseppe per il suo giorno più importante ha scelto un elegantissimo frac nero con papillon di Dolce&Gabbana. Yohana ha indossato un abito bianco di tulle con scollo a cuore di Celebrity che ne evidenziava tutta la bellezza. Al taglio della torta nuziale, quindi, cambio d’abito con Giuseppe in sgargiante giacca verde a paillettes e Yohana in charleston argentato.

Alla serata, tra l'altro, gli interventi musicali di Emiliana Cantone e Rosario Miraggio.

La festa è terminata con il tradizionale, dolcissimo ballo con i genitori, fuochi d’artificio e poi l'immancabile tuffo in piscina, con ancora i vestiti addosso.

Emozionatissime le sorelle di Giuseppe, Mery e Carmela, come anche papà Nunzio. Tra gli amici presenti il barbiere dei vip Luigi Paesano, la pizzaiola Teresa Iorio, il giornalista Mediaset Vito Paglia, il pizzaiolo Davide Civitello, lo chef Domenico Paesano che ha presentato anche la sua station di caviale Caviar 1, Giuseppe Russo di “Il mio viaggio a Napoli” e tanti altri che si sono prestati agli scatti del fotografo Alex Pennino, già videomaker di Rocco Hunt e altri artisti. Rimandata per ora la luna di miele: Giuseppe è già al timone del suo ristorante di via Foria,