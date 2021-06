Sax dal vivo e paste cresciute calde vista Vesuvio per agghindatissimi ospiti. Accade a Posillipo

(nessun video da visualizzare)

Tacchi vertiginosi per le signore e completo d'ordinanza per gli uomini che stamane si accalcavano attorno a 2 camioncini attrezzati per la frittura e la distribuzione di zeppoline

Ha suscitato la curiosità di chi, a piedi o in auto, stamane transitava nei pressi delle Rampe di Sant'Antonio a Posillipo, un coloratissimo assembramento di persone che gustava paste cresciute appena fritte, scolate a ritmo di sax, rigorosamente suonato dal vivo, su due furgoncini.

Non era un film e neanche l'inaugurazione di un locale: tra signore in abito da cerimonia (alcune in lungo) e tacchi altissimi e signori in completo grigio, spiccava infatti una leggiadra fanciulla in abito bianco saldamente tenuta per mano da un giovanotto. Si trattava quindi di un "momento rinfresco" per gli ospiti all'uscita della Chiesa